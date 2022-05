SJL: mujer pidió préstamo de S/ 11.000 para abrir su local y lo perdió todo en incendio

Rosa María Borja Ramírez lo perdió todo en un reciente incendio ocurrido en su local, ubicado en el cruce de las avenidas José Carlos Mariátegui y San Martín de Porres, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Lamentablemente, el inmueble quedó reducido a cenizas.

Pero esto no es lo único grave. La afectada contó a Latina que inició su emprendimiento a inicios del 2022 para tener un ingreso extra luego de dos años fuertes de pandemia COVID-19. Para ello, pidió dos préstamos: de S/ 5.000 y S/ 6.000.

En total, fueron S/ 11.000 para compras de su nuevo local y artefactos; sin embargo, no ha terminado de pagarlos y ahora el siniestro le ha generado más pérdidas.

“Es muy triste lo que me pasa, ya que es la segunda vez que pierdo un negocio. Me llaman por teléfono, vengo y me doy con la sorpresa de que todo ya estaba absolutamente quemado. Era una inversión porque es un préstamo para poder adquirir todas las cosas. Todo está quemado, nada sirve. Me siento muy triste, muy mal ”, precisó la víctima.

Por otra parte, la señora mencionó que sus fechas de pago a los bancos son el próximo 5 y 6 de mayo , pero ahora no sabe cómo podrá terminar de abonar. Este incendio se habría producido por un cortocircuito, de acuerdo a los Bomberos.

Así también, otra adulta mayor que vivía en el lugar se quedó sin un hogar al tener toda su casa destruida por el siniestro. Ella se encuentra en la calle y con la compañía de sus animales.