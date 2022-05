San Borja: hombre denuncia que personal de taller automotriz utilizó el auto sin previo aviso

Israel Cuba denunció que, el último 26 de abril, el taller de autos Mapisa Tuning utilizó indebidamente el auto que había dejado para un tratamiento de pintura. Él dejó su carro en el establecimiento y, al momento de recogerlo, Cuba se percató del uso no consentido porque la gasolina del vehículo había disminuido y el kilometraje aumentado.

“Nadie tiene el derecho de agarrar un bien ajeno o para hacer actos ilícitos. Esa es mi preocupación”, contó Israel Cuba para América Noticias.

Tras notar irregularidades en el kilometraje y el combustible, Israel Cuba decidió pedir un reporte GPS a su aseguradora. “ Ahí me doy con la sorpresa que mi vehículo había recorrido siete distritos de Lima ”, apuntó.

“La explicación que me brindaron fue que mi carro es de alta gama y que no habían podido hacerlo en el taller y ellos lo han mandado a otro taller en el distrito de lince, lo cual yo no autorice”, explicó Cuba.

De acuerdo al establecimiento automotriz, el traslado fue hecho por una persona de confianza y se comunicaron con Israel para brindar las explicaciones del caso. “El señor me dice, ‘sí primero me fui a comer, luego a unas compras y luego me lleve el carro a mi casa, y posteriormente en la mañana hice unas cosas que tenía que hacer y luego me lleve el carro a Lince’”, declaró el afectado.

Por su parte, el taller Mapisa Tuning dio su descargo y aseguró que el que estaba encargado del auto, no pudo entrar a su taller . “Así que tuvo que llevárselo a su casa y en el camino tuvo que pasar por ahí (los siete distritos)”, dijo el dueño del establecimiento. “No se le informó a él (Israel Cuba, propietario del carro), pero es parte del proceso”, agregó.

“ Desde la primera vez me disculpé con él. Ha sido un error el no informar, pero el tratamiento cerámico lo trabajamos con esa marca ”, dijo el responsable directo del taller.

Mal servicio, según Israel

Además uso indebido, Israel denuncia que no cumplieron con el servicio por el cual pagó más de 800 soles y siente que su auto no tiene el mismo rendimiento. “Por qué no tiene la misma potencia, por qué se aguanta, por qué se apaga, mis llantas están con algunas alteraciones como si hubiera pasado por un bache fuerte”, increpa Israel.

Por su parte, el dueño del taller asegura que ofrecieron costear peritaje para demostrar que no se cambiaron piezas, ni hubo un mal tratamiento con el vehículo. Además, aseguró que también intentaron solucionar de diversas maneras con Israel Cuba, pero este no aceptó.

También denunció que Cuba le habría solicitado S/ 10.000 para no llevar a la prensa todo el altercado. Por su parte, Israel asegura que fue el dueño del taller que le ofreció 1.000 soles y otros servicios como pintar los aros, nuevas almohadillas de alto impacto, etc., con el fin de no sentar la denuncia.

Sin embargo, Israel Cuba puso una denuncia contra el taller por el delito de hurto, el cual sigue en curso.