Niño con parálisis perdió viaje y operación en México por presunta discriminación de Migraciones

Roxana Celaya lleva tres años en busca de justicia para su menor hijo con parálisis. Ella contó a La República que su pequeño accedió a que pueda obtener una prótesis de cadera por su discapacidad, por lo que iba a ser operado en México. Con esta intervención, el menor tendría una mejor calidad de vida.

Sin embargo, esto no pudo concretarse por un maltrato y discriminación que recibió por parte de Migraciones el día 27 de abril de 2019.

“Yo tenía todo preparado para que mi hijo viajara a México para recibir esa prótesis de cadera tan ansiada que fui buscando por muchos años. Hasta que por fin alguien se ofreció para brindarles las facilidades a mi menor. El día que llegamos al aeropuerto, yo pedí que me renovarán el pasaporte para viajar. Ahí empezaría el maltrato ”, indicó.

La progenitora mencionó que ya tenía todos los requisitos listos y hasta había separado un alojamiento para su estancia en México. “Yo recibí el trato hostil de la señorita Elizabeth A. Carguas muy dura y cortante. Llegué temprano. Ella se negó a ayudarnos y nos pidió un trámite más de la tarjeta de embarque. Tuvimos que esperar a que abra la aerolínea para ello. Regresé con los requisitos. Mi menor no puede abrir sus manos al estar en su condición”, acotó.

En esa línea, la señora denunció que Migraciones no contaba con un equipo adecuado para las personas con discapacidad. “Mi hijo tiene una atrofia en los dedos. Así que le tomaron la fotografía con los puños, pero tuvimos que esperar por bastante tiempo para que la aprueben. Para ese entonces eran las 5.30 a. m.”, precisó.

Eso no fue lo único. “Luego, seguía la prueba de fotografía. Ahí la señorita nos exigió que mi menor mirara de frente, pero mi hijo no podía al presentar ceguera. Él, en todos sus documentos, tiene su mirada hacia abajo. Nos dijo ‘sin foto, no hay pasaporte’”, indicó.

“Luego de varias idas y venidas, perdimos el vuelo porque llegamos tarde a la sala de embarque. Es lamentable porque mi hijo estuvo en lista de espera para esta operación y la perdimos”, agregó.

Sin justicia por 3 años

Roxana Celaya sacó un préstamo de más de S/ 98.000 para poder acudir a México; sin embargo, toda la inversión no valió ante este hecho con Migraciones. En estos tres años, la salud del menor se ha visto deteriorada al no tener la operación.

La madre también contó que puso su denuncia ante Defensoría del Pueblo y Conadis. Asimismo, realizó un juicio contra la funcionaria de la institución por su actuar.

“El proceso judicial lo lleva el Tercer Despacho de Investigación de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao a cargo de la fiscal Raquel Arroyo, pero ella no ha encontrada nada para ser discriminación. Incluso, ahora quiere archivar la denuncia”, finalizó.

La mujer pide urgente ayuda para que encuentre justicia y su menor pueda operarse a tiempo.

