Cusco: acusan a alcalde de Machu Picchu de violación sexual

El alcalde del distrito de Machu Picchu, Darwin Baca León, se encuentra en el ojo de la tormenta luego que una joven de 22 años lo acusara de abuso sexual . Denunció a la autoridad por el delito de violación ante el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Cusco.

Según la joven, el caso se remonta a enero del 2021. Dijo que no lo denunció en ese momento debido a que fue amenazada por la autoridad edil. Contó que en marzo y abril de este año Baca volvió a agredirla y fue entonces que decidió acudir a la justicia, el último 28 de abril. El caso ya está en manos de la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu-Urubamba .

Por su parte, el burgomaestre negó la acusación. A través de un pronunciamiento dijo que se trata de una calumnia. “Esta denuncia no se ajusta a la verdad”. También mencionó que demostrará su inocencia. “En mi condición de alcalde se me han atribuido denuncias, las mismas que han sido archivadas”, agregó. La autoridad edil no dio más explicaciones. Según la denunciante, Baca tiene pareja.

Otros casos de alcaldes

No es la primera vez que un alcalde está envuelto en acusaciones delicadas. El exalcalde de Urubamba, Humberto Huamán, batalló varios años en los tribunales por una denuncia de violación en su contra. Pesó sobre él una prisión preventiva en el 2017. En el 2020 fue absuelto del caso.

El alcalde suspendido de Canchis, Jorge Quispe, también afronta una denuncia similar por abuso de una trabajadora. Según los familiares de la víctima, el caso marcha con lentitud.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).