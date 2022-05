Coronavirus en Perú: sí hubo dosis pediátricas que se perdieron y serían más de 100.000

El ministro de Salud, Jorge López, reiteró ayer ante la Comisión de Salud del Congreso que en abril no hubo vacunas pediátricas que vencieran. No obstante, omitió decir que se desecharon miles de dosis que no fueron aplicadas a niños de 5 a 11 años, amparados en lo que el Ministerio de Salud (Minsa) denomina ‘’factor pérdida’'.

La jefa de Inmunizaciones del Minsa, María Martínez, detalló a La República que, de las 300.000 dosis pediátricas que tenían al 23 de abril, se aplicaron hasta el sábado 30 unas 185.710. Es decir, quedaron 114.290.

‘’La geografía de nuestro país es sumamente grande. Tenemos zonas rurales y urbanas, y eso hace que uno pueda tener que abrir un frasco y vacunar a tres o cuatro, porque estás en una zona desierta y alejada, y el tiempo de uso es de horas’', dijo.

Ahora bien, el ‘’factor pérdida’' quiere decir que el contenido de los frascos multidosis puede ser desechado cuando aún contienen 50% del fármaco en zonas urbanas y un 70% en zonas rurales. Vale mencionar que esto es autorizado por el Minsa según su protocolo, modificado el 4 de febrero.

En abril, durante una presentación ante el Congreso, el contralor Nelson Shack mostró preocupación por el aumento de la merma (desecho de vacunas) con el nuevo protocolo.

Falta estrategia

Ahora bien, Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur (Ucsur), señala que ‘’el tener un factor pérdida sí ayuda a las brigadas a vacunar’', pues no siempre habrá suficientes personas para inmunizar en un mismo lugar y ‘’lo importante es vacunar a la gente’'.

Sin embargo, precisa que existe un problema cuando el factor pérdida se usa como excusa para abrir los viales (frascos) y no aplicar todas las dosis mientras se puede hacerlo. Esto, dijo, sería porque no se ha avanzado bien la estrategia de vacunación ni tampoco ha habido una campaña adecuada.

‘’Eso es lo que se ve desde que entró el ministro Condori y ahora lo que sucede es que tenemos un mayor factor pérdida. El ritmo de vacunación ha descendido y la estrategia no avanzó, si es que no retrocedió'’.

En esa línea, el exministro de Salud Víctor Zamora refiere que “es tiempo de que el Minsa sea sometido a una auditoría de datos”. De esta manera, añade, se puede comparar el número de dosis utilizadas con la cantidad de viales disponibles.

“No nos vayamos a dar con sorpresas desagradables de que por evitar un escándalo político y sanitario se hayan desechado millones de frascos y se estén trastocando los datos”. Asimismo, según Zamora, se estaría sembrando desconfianza en la calidad de la vacuna y en los datos que entrega el Minsa.

Culpa a otras gestiones

En tanto, ante la Comisión de Salud, el ministro Jorge López volvió a responsabilizar a las gestiones anteriores por los acuerdos que se hicieron con las farmacéuticas que vendieron vacunas contra el COVID-19.

“No es la incapacidad de mi periodo, esto (fecha de vencimiento próxima) es de los contratos que se realizaron por gestiones anteriores. Eso es lo que quiero que quede claro”, señaló a manera de respuesta.

PUEDES VER:

Al respecto, el exministro de Salud Óscar Ugarte sostiene que “el problema es la gestión y aplicación”. Detalla que todos los lotes han llegado con fechas cortas de vencimiento, pero se tuvo que asumir eso y administrar las dosis. “Esa no puede ser la explicación. La explicación de que se les quedan las vacunas es la mala gestión”.

También señaló que todos los contratos firmados han sido transparentes y que se respetaron los intereses del país.

Mientras tanto, la jefa de Inmunizaciones, María Martínez, indicó que están promoviendo incentivos para los niños, como regalos o juegos. ‘’Esa política nos está funcionando y la vamos a seguir haciendo para incentivar a los padres’'.

El dato

Cuarta dosis. Martínez comentó que pronto se conocerá si el comité de expertos aprueba ampliar el rango de edad para la cuarta vacuna.

Reacciones

Percy Mayta-Tristán, investigador

“No se vencieron, se desperdiciaron. Es lamentable ver que se desperdicien vacunas mientras hay niños que las necesitan. Esto es similar a lo ocurrido con las vacunas AstraZeneca”.

Óscar Ugarte, exministro de Salud