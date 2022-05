Agricultores de Cusco amenazan con retomar protestas contra el Ejecutivo

Han transcurrido casi dos semanas desde que se llevó a cabo una sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Cusco y, según los agricultores, los avances de las mesas técnicas son mínimos. Exigen documentos para sustentar los compromisos asumidos por el presidente Pedro Castillo con los cusqueños, el pasado 22 de abril.

El Ejecutivo en pleno se instaló en Cusco luego de dos días de protestas de más de 20 organizaciones sociales . La medida de fuerza incluyó el cierre de vías y la línea férrea a Machupicchu.

El secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (Fartac), Wilber Torres, advirtió que, si el documento no se materializa en los siguientes días, retomarán las protestas. “No tenemos ni una resolución. Todos los compromisos fueron de palabra como una ley para la Segunda Reforma Agraria que debe salir en estos días, sino tendremos que salir nuevamente a las calles”, advirtió. Torres mencionó que se aproxima la fecha para siembra y aún no tienen los insumos que les prometieron desde el Ejecutivo .

Por su parte, el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) Germán Santoyo dijo a La República que el avance no fue el que se esperaba en los ocho grupos de trabajo instalados con las diferentes carteras ministeriales. “Algunos funcionarios (del Ejecutivo Nacional) no han venido y eso ha retrasado todo. Nos dicen que tienen trabajo en otros sitios. Uno(funcionario) viene y el otro (de otro ministerio) no viene, así no se puede avanzar, esas son las dificultades hasta el momento”, apuntó.