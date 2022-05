Víctor Zamora sobre uso de mascarillas: “Las personas tienen que actuar con sentido común”

Esta semana entró en vigencia el Decreto Supremo n.º 041-2022-PCM, el cual indica que el uso de la mascarilla será opcional en espacios abiertos en Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ica y Áncash. Por tal motivo, nos formulamos la siguiente pregunta: ¿qué tan viable es esta decisión?

Para responder a la cuestión, La República se comunicó con el exministro de Salud Víctor Zamora, quien señaló que si bien es ilógico portar el tapaboca en lugares como parques, playas o la calle, debemos tomar consciencia sobre en qué lugares puede existir un riesgo de contagio.

“Es un acierto (del Gobierno); sin embargo, las personas tienen que actuar con sentido común. Si yo tengo una enfermedad que me debilita las defensas, cualquier bicho me va a afectar. Si no tienes la vacuna, mejor usa la mascarilla, pero si estás vacunado con todas tus dosis, en los lugares abiertos no te va a pasar nada”, dijo.

“El principal mecanismo de contagio son los aerosoles, estos no están en la calle, no están en la playa, no están en los parques, no están en los estadios. Los aerosoles están en lugares cerrados, poco ventilados y más aún con mucha gente. Entonces, la medida de usar la mascarilla es útil en lugares cerrados, poco ventilados y con mucha gente”.

Además, agregó que el tapaboca no es solamente una herramienta de barrera frente a la COVID-19, sino que ella también nos protege de enfermedades como la influenza o la tuberculosis.

“La mascarilla ha venido para quedarse. El Perú es el segundo país con más altas tasas de tuberculosis en América Latina. Además, tenemos un brote de influenza. Entonces, si tenemos esos peligros en la calle, está bien, no uses la mascarilla por la COVID-19, porque ha bajado, pero el resto de peligros están presentes. Esas personas no deberían salir a ningún lugar sin cubrirse para evitar contagiarse de enfermedades respiratorias”, acotó.

Educar a la población

El especialista en Salud Pública sostuvo que la decisión del Ministerio de Salud ha sido la adecuada; no obstante, aún existe una cultura irresponsable con la cual se debe trabajar.

“El accionar del Ministerio de Salud ahora que ha pasado a ser optativo (el uso de mascarillas), también debería ser educativo, informativo. Para saber porque es importante usar la mascarilla. Para que no se piense que la mascarilla es solo para la COVID-19, o que solo se usa cuando estamos en epidemia y no”, recomendó.

Dato

Esta medida podrá ser acatada en las regiones que cuenten con el 80% de vacunados con las tres dosis contra la COVID-19 en mayores de 60 años y más del 80% en segunda dosis en mayores de 12 años.

Las ciudades y regiones que están dentro de este marco, según lo indicado por la PCM, son Ica (85,1%), Callao (84,9%), Lima Metropolitana (83,5%), Lima Provincias (83,0%) y Áncash (80,7%).