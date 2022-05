Ventanilla: padrastro abusa de menores de 9 y 13 años y les contagia VIH

Un padrastro abusó de dos hermanitas de 9 y 13 años de edad en Pachacutec, Ventanilla. Según testigos, el hombre habría empezado a agredir sexualmente de las menores desde que empezó la pandemia, es decir, desde hace dos años.

El individuo ha sido identificado como Juan Carlos Saavedra Jaimes y en el 2018 fue denunciado en la comisaría del distrito por los mismos hechos. Sin embargo, en ese entonces, los policías minimizaron la acusación y lo dejaron libre.

“En el 2018, una de las menores se quejó. Ahí hicieron la denuncia, pero en la comisaría le dijeron que era mentira”, relató la tía de las víctimas a “Al estilo Juliana”.

Les contagió VIH

Los exámenes que se les practicó a las menores arrojaron que el sujeto las contagió de VIH. “Él no pensó en mis hijas. Yo no sabía, recién me enteré el sábado”, dijo la madre de las pequeñas, que tiene deficiencia cognitiva y problemas de lenguaje.

Tras la nueva denuncia, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Juan Carlos Saavedra Jaimes, quien en el 2007 también fue sentenciado por actos contra el pudor en agravio de otra menor de edad.

El Poder Judicial ya le interpuso nueve meses de prisión preventiva y, según expertos, lo más probable es que le interpongan cadena perpetua por abusar de ambas menores.

Por ahora, las víctimas están con una tía materna, quien necesita apoyo económico para atenderlas.