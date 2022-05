Surco: mujer fue asaltada y bancos dieron préstamos a su nombre a los delincuentes

Con información de Omar Coca / URPI-LR

El pasado 24 de marzo, Brenda Crispín Trebejo fue víctima de un secuestro al paso y de un posterior asalto. Lamentablemente, su pesadilla no terminó allí, pues los delincuentes, tras obtener su información personal, solicitaron préstamos a diferentes entidades bancarias, que sorprendentemente fueron aprobados sin el consentimiento de la titular.

“Salí de mi trabajo aproximadamente a las 6.30 p. m. y abordé un taxi en la avenida El Polo en Surco. En el trayecto a mi casa subieron dos sujetos y en complicidad con el conductor me obligaron a darles mi información personal y bancaria”, declaró la víctima del asalto. Crispín señaló que accedió a dar sus datos, ya que su vida estuvo en riesgo.

“Los delincuentes me tuvieron con ellos casi una hora y media. Me liberaron y logré llegar a mi domicilio gracias a una pareja que me llevó en su auto”, expresó. Brenda explicó que ni bien llegó a su domicilio procedió a bloquear todas sus tarjetas; sin embargo a las 10.52 p. m. de ese mismo día le llegó un contrato del BBVA de un crédito llamado “Préstamo al toque”.

“Al día siguiente me apersoné al banco y me percaté de que habían sacado un préstamo de 14.600 soles; además, sustrajeron dinero de una cuenta mancomunada”, reveló. Pero el viacrucis no terminó allí, porque los delincuentes también realizaron transacciones en Interbank. En dicha entidad retiraron otra importante suma de dinero.

“En Interbank me pusieron trabas para darme la información de mis transacciones. Por si fuera poco permitieron que retiren 10.000 soles de una tarjeta de crédito a una cuenta de débito mía en varios movimientos”, sostuvo.

Lamentablemente, el BBVA no le ha dado facilidades para solucionar este tema a la víctima. “Me dijeron que tenía que esperar un mes de investigaciones y no podían congelar la deuda. El 21 de abril me mandaron un correo diciendo que necesitaban más tiempo para seguir indagando pero igual me están cobrando la primera cuota”, expresó.