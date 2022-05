Chef Javier Vargas tras atentado en su vivienda: “No voy a ceder, no voy a pagar ningún chantaje”

Tras el atentado que sufrió en su domicilio la tarde de este lunes 2 de mayo, Javier Vargas Guimaray (56), reconocido chef y dueño de una cadena de cevicherías, aseguró que no cederá ante las amenazas de los extorsionadores, quienes lanzaron un artefacto explosivo en su vivienda ubicada en la urbanización Las Huacas, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Yo sí debo resaltar que no voy a ceder, no voy a pagar ningún chantaje. No voy a negociar, porque ellos me invitan a un diálogo, y no lo voy hacer, como ustedes han visto en los mensajes”, afirmó el afectado a La República.

El empresario gastronómico quedó devastado después del incendio. Según la víctima, los responsables querían asesinarlo para concretar sus amenazas, debido a que el explosivo cayó directamente a su habitación.

“Gracias a Dios no hubo daños personales, pero lo que queda es el daño emocional, psicológico, porque realmente no sé cómo seguir día a día”, expresó el señor Javier Vargas.

En otro momento, explicó que los extorsionadores le solicitaron inicialmente 5.000 soles cuando tenía una sucursal en Huaral, a lo cual no cedió, y en Lima empezó a recibir mensajes por su celular y llamadas a través de WhatsApp. En ellos le escribían: “si me bloqueas, comienzo a volar cabezas”.

“El 24 de febrero tomaron por asalto ese restaurante y se llevaron todo. Era un restaurante de 5.000 metros cuadrados donde trabajan 18 personas”, contó.

En uno de los videos enviados por los delincuentes al chef, se observa armas de fuego y municiones. “(...) Problemas has querido, problemas vas a tener. Acá la gente está pilas. Hoy día van a raquetearte sí o sí”, se le escucha decir a uno de los extorsionadores.

Al término de este informe, el afectado espera la llegada de peritos a su domicilio a fin de recabar pruebas que aporten a la investigación del caso. Asimismo, se presentó la denuncia en la comisaría de Zárate, en San Juan de Lurigancho.

“Hago un llamado a la Policía para que se investigue hasta las últimas consecuencias, porque estamos expuestos todos. No voy a ceder a la delincuencia. Tengo principios, valores que mostrar a mis hijas y en defensa de eso voy a seguir difundiendo nuestro plato bandera, que es el ceviche”, precisó.