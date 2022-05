San Marcos: estudiantes proponen creación de una guardería universitaria

La Secretaría de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), junto a la Asamblea de Mujeres de la Federación de Estudiantes de San Marcos (FUSM), buscan implementar la primera guardería universitaria del recinto, a fin de apoyar a los estudiantes que tienen hijos pequeños.

Tania Gómez Valenzuela, secretaria de género de la universidad, detalló para La República que muchas estudiantes que son madres hicieron notar su preocupación, ante el regreso a la presencialidad. “Por ello, como primer punto, estamos realizando el mapeo de cuántas madres y padres de familia se beneficiarían con la creación de una guardería universitaria ”, acotó.

Con este objetivo, la secretaría lanzó una encuesta virtual, del 2 al 15 de mayo, en la que tanto padres como madres pueden mostrar su aprobación o rechazo al proyecto, además de contestar algunas preguntas en relación a su contexto socioeconómico. Si deseas llenar la encuesta puedes entrar AQUÍ.

Hasta el momento, el formulario ha sido respondido por más de 120 madres que estudian en la universidad. El 98.1% de ellas han indicado que sí están de acuerdo en “incentivar el espacio de guardería y lactario” en el centro de estudios superiores .

Tania Gómez aseguró que el financiamiento saldría de la misma universidad. “Nosotras queremos ver la posibilidad de que la universidad autorice. Basta un acuerdo de consejo, ya que fuera de un personal, propondremos que se abran puestos de bolsista y prácticas, para carreras como Psicología y Educación”, manifestó.

En conversación con La República, la excongresista Rocío Silva Santiesteban, quien, junto con el legislador Lenin Fernando Bazán Villanueva, presentó un proyecto de ley que establecía la implementación de guarderías en centros de trabajo y centros de estudio, apoyó la iniciativa de los estudiantes.

Cerca del 98% de las madres que estudian en la universidad están de acuerdo con la implementación de un guardería en San Marcos, según una encuesta de la FUSM. Foto: guardería infaltil Magic days

“Si nosotros queremos verdaderamente que las madres jóvenes puedan participar de la vida universitaria, sea como profesoras o como alumnas, es imprescindible una guardería en la universidad”, señaló la excongresista.

Silva Santiesteban relató que, cuando fue profesora en San Marcos, en Letras, tenía que llevar a su hija a dar clases porque, muchas veces, “no tenía con quién dejarla”. “Le tenía que poner unas crayolas en la parte de atrás de la clase, se aburría, pero se quedaba ahí”, añadió.

Por su parte, Valery Diaz Salvatierra, estudiante de la Facultad de Medicina en San Marcos y madre de un niño menor de dos años, detalló que esta iniciativa y posible realización sería de gran apoyo .

“Mi hijo nació en 2020, en pandemia. He podido estar con él por la virtualidad de las clases, pero ahora, con el retorno a la presencialidad, me angustia demasiado no saber dónde dejarlo, ya que no cuento con el apoyo de nadie más”, afirmó Valery.

Para la secretaria de género, “las guarderías son un paso inicial para disminuir la brecha de género, donde se sabe que, por nuestra sociedad machista, la maternidad recae en las mujeres, y esto les impide continuar con su desarrollo personal”.

Caso Cantuta

En el 2019 se implementó, por primera vez, un centro de educación temprana en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, bajo la dirección de la profesora Priscila Montañez.

Para Montañez, el término “guardería” no está bien usado, porque “los niños no se guardan”. Lo que se implementó en La Cantuta es un centro de educación temprana, para niños de 0 a 5 años.

“ La implementación se gestionó en el 2019. Es así que en un convenio con el Ministerio de Educación (Minedu) se instaló el centro piloto, en el que acondicionó un mejor espacio con nuevos muebles y un presupuesto ”, contó Montañez para La República.

Sin embargo, a causa de la pandemia por el virus de la COVID-19, el centro tuvo que cerrar: “funcionó hasta febrero del 2020 porque ya no recibimos el presupuesto del Minedu”. El centro atendía a 20 niños tanto de trabajadoras como de alumnas. Los infantes estaban a cargo de dos docentes y dos auxiliares.

Para que se reabra la guardería de La Cantuta, Montañez afirma que se necesita presupuesto del Minedu, porque la facultad o universidad no tiene la capacidad económica. “A menos que el Estado destine un presupuesto para todas las universidades destinados a centros de atención temprana” acotó.

Otros casos

En la capital, dos universidades privadas cuentan con el servicio de guardería: La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad María Auxiliadora (UMA), ubicada en San Juan de Lurigancho.

Desde marzo del 2017, l a atención y acceso a la sala cuna de la PUCP se amplió para docentes y alumnos de pregrado en una sesión de consejo universitario . Por su parte, la UMA, en marzo del 2019, inauguró una de las primeras guarderías dentro de un centro de estudios universitarios.

Antecedentes legislativos

El 13 de setiembre del 2019, el legislador Moisés Guía Pianto presentó una iniciativa legislativa para crear guarderías infantiles en las universidades públicas del país que beneficiaría a muchos estudiantes de pregrado. Esta no prosperó, se mantuvo en la Comisión de Mujer y Familia.

El 31 de agosto del 2020, se presentó un proyecto de ley que establecía la implementación de guarderías en centros de trabajo y centros de estudio. Tampoco prosperó, sino que se quedó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Y por último, el 17 de noviembre, se entregó la ley que proponía implementar y gestionar salas cuna-guardería en las instituciones, empresas y entidades del sector público, privado y mixto, lo que incluía centros de educación superior y técnico productivos a nivel nacional. Sin éxito, sigue en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.