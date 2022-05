San Marcos: conoce la estrategia de la joven que ingresó en primer puesto a la carrera de Medicina

El último 2 de abril, Pierina del Rosario Gonzáles Rondan, de 18 años, ocupó el primer puesto durante el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En la siguiente nota, te contamos cuál fue el método que utilizó la joven, quien obtuvo el primer lugar con 1605.375 puntos y logró su ingreso a la carrera de Medicina.

Según la agencia Andina, Pierina siempre tuvo en claro cuáles eran sus objetivos, pues ella manejaba una agenda en la cual planificaba sus actividades diarias, mismas que alternaba con sus horas de estudio.

“Allí ponía los cursos a repasar y en qué momento. Siempre busqué dinamizar el estudio, porque es importante dosificar la energía. Creo que cuando uno estudia debe hacerlo a gusto y no verlo como una prisión”, dijo al medio de comunicación.

Ella relató que estudiaba tres horas seguidas para luego tomar un receso de 20 minutos, en el que aprovechaba para comer alguna fruta o hacer otra actividad. Esto, pese a que expertos recomiendan solo estudiar lapsos de media hora y descansar 10 minutos.

Asimismo, agregó que diariamente le explicaba lo aprendido en clase a alguien más o lo hacía para ella misma, pero en voz alta.

“Yo empleo mis propias palabras para que se me quede mejor. Los resúmenes y exposiciones me las hacía a mí misma, porque mi hermana tiene 9 años y mis padres trabajan. Me explayaba bastante, hasta que me sintiera cómoda con lo explicado. Me gustaba estudiar así y es lo que me ha dado mayor motivación”, recordó.

A las medidas antes narradas, le sumó las evaluaciones constantes que desarrollaba específicamente los fines de semana. Esto lo llevaba a cabo a través de simulacros.

“Me medía el tiempo. Tenía una estrategia para comenzar y desarrollar el examen. Comenzaba por razonamiento verbal, después me iba por los cursos que me gustan más, como biología, química, física. Razonamiento matemático es lo que me tomaba más tiempo, luego hacía letras y dejaba matemáticas para el último”, detalló.

No todo son los estudios

Pierina señaló que realizaba actividades físicas; así como fue asesorada con un psicólogo durante su preparación.

“Me levantaba muy temprano, a eso de las 4 a. m., para hacer estiramientos. Trataba de tener mi cuerpo activo, hacía ejercicios de cardio cada vez que podía”, subrayó.

Proponerse metas

La joven de 19 años recomendó a todos los aspirantes a plantearse metas realistas para ingresar a la universidad de sus sueños.

“Si bien hay que ir con mente positiva, no es bueno pensar que todo se va a lograr rápido, porque no es así. Hay que buscar un referente que te ayude a motivarte, a tener una realización propia, no por dinero o reconocimiento, y no olvidar que esto podría tomar más tiempo del imaginado. De lo contrario vendrá la frustración”, remarcó.