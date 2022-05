San Juan de Lurigancho: asesinan a mujer y dejan a otra herida por disparo

Tres sujetos a bordo de un vehículo con vidrios polarizados dispararon contra dos mujeres que salían de una reunión en la entrada de Jicamarca, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Vecinos de la zona indicaron que dichos atacantes eran desconocidos.

En el cruce de las calles Manco Cápac con Mar del Norte, una de las mujeres identificada como Aquelina Pastor murió tras los disparos recibidos en el cuerpo. Entre tanto, Verónica Vega sobrevivió al ataque y los moradores la trasladaron al hospital de Canto Grande.

Lamentablemente, los residentes mencionaron que no hay registros de las cámaras de seguridad, ya que no hay ninguna aledaña. Por este motivo, los testigos serán de vital importancia en este caso para identificar a los asesinos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) maneja la hipótesis de una posible venganza, pero aún las investigaciones continúan a cargo del Depincri San Juan de Lurigancho 1.

Extorsionadores incendian casa de empresario tras negarse a pagar cupos

Pese al atentado en su domicilio la tarde del lunes 2 de mayo, Javier Vargas Guimaray (56), reconocido chef y dueño de una cadena de cevicherías, aseguró que no cederá ante las amenazas de los extorsionadores, quienes lanzaron un artefacto explosivo en su vivienda ubicada en la urbanización Las Huacas, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Incendio se registró el lunes 2 de mayo. Foto: URPI-LR

“Yo sí debo resaltar que no voy a ceder, no voy a pagar ningún chantaje, no voy a negociar porque ellos me invitan a un diálogo y no lo voy hacer como ustedes han visto en los mensajes”, afirmó el afectado.