Protestan en contra de autorización a eventos musicales en Juliaca por temor a inseguridad

Un grupo de ciudadanos protestó en los exteriores de la subprefectura de San Román (Juliaca) en la región Puno para mostrar su rechazo a la autorización de eventos musicales.

Los vecinos señalaron que, a raíz de los espectáculos, funcionamiento de bares y discotecas, la delincuencia e inseguridad van en aumento en Juliaca . “Pedimos, si es que existe el subprefecto, que solicite al presidente de la República que se declare en emergencia a la provincia de San Román, por la inseguridad”, declaró Alvaro Pimentel, dirigente del barrio Zarumilla al medio local Sur Noticias.

Por otro lado, el dirigente señaló que siempre que acuden a la subprefectura encuentran el local cerrado. En medio de las declaraciones, llegó el subprefecto y dijo que asumió funciones el día 8 de abril y se reunió con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

PUEDES VER: Son 90 artesanos bolivianos que participan en feria Las Alasitas de Puno

Se enfrascó en una discusión verbal con el dirigente y señaló que hizo un diagnóstico situacional e identificaron los locales no permitidos. Según él, están en proceso de identificación a las discotecas que no tienen autorización y procederán a cerrarlas. “Hemos hecho el diagnóstico situacional de la población, donde están ubicados los locales no permitidos. Tenemos que pasar procedimientos”, señaló.