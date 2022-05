Piura: Savia minimiza derrame de petróleo en mar de Lobitos

Piura. Ante el comunicado del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que confirmó el derrame de petróleo en el mar de Lobitos, provincia de Talara, la empresa Savia dijo que solo se trató de 1,9 barriles de petróleo que se derramaron en el mar.

Mediante un comunicado, Savia manifestó que, en su último reporte del domingo 1 de mayo, no se detectó presencia de petróleo en el mar; por lo tanto, la fauna marina no se vio perjudicada. Asimismo, informaron que, hasta el último domingo, se calculó que el volumen de gas fugado es de 32.000 pies cúbicos, lo que equivale a 5,68 barriles de petróleo. No obstante, aseguraron que esta cantidad tiende a disminuir en las próximas horas.

Pescadores artesanales en el mar de Lobitos-Talara. Foto: Andina

El último lunes 2 de mayo, el Gremio de Pescadores Artesanales se encontraba reunido con la gerencia de Savia, a la que pidió una indemnización por los daños causados producto del derrame de petróleo y fuga de gas en el mar de Lobitos. No obstante, no se conoció algún acuerdo entre ambas partes, pues todavía seguían dialogando en el Coliseo de Lobitos.

Entre los pedidos del gremio de pescadores se encuentra la implementación de la posta médica de Lobitos, asfaltado de la carretera Talara-Lobitos, comité ecológico de vigilancia y apoyo a la acuicultura. Asimismo, instalación de almacén frigorífico en la planta del muelle y embarcación adecuada para la realización de turismo.

La gerencia de Savia y los pescadores llegaron a un entendimiento y seguirán conversando en los próximos días para evaluar los acuerdos finales. Por último, se dijo que se reunirán en los próximos días para evaluar los demás acuerdos.