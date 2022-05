Coronavirus en Perú: dicen que usaron todas las dosis, pero cifras no cuadran

El último jueves, la jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez, señaló que cerca de 300.000 dosis pediátricas de la vacuna de Pfizer vencerían a fines de abril debido a la poca afluencia de menores en los vacunatorios. Sin embargo, el ministro de Salud, Jorge López, negó ayer que haya caducado algún fármaco. “Ninguna vacuna de AstraZeneca ni Pfizer ha vencido. Ese es el informe oficial que en este momento les alcanzo a ustedes”, comentó en una actividad pública.

No obstante, los datos publicados en el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) no concuerdan con la versión del titular de Salud. De acuerdo con el analista de datos Rodrigo Parra, desde el jueves 28 de abril hasta el domingo 1 de mayo se han aplicado 60.364 dosis pediátricas a nivel nacional, dejando así las otros 239 mil fármacos en el aire. ¿Dónde están esas vacunas si no han sido aplicadas? ¿Falta actualizar el Reunis

PUEDES VER: Lambayeque se sumaría a las 5 regiones para el uso facultativo de mascarillas

El epidemiólogo Antonio Quispe alerta que esta situación pudo haber provocado el aumento del factor pérdida, el cual permite desechar los frascos de vacunas abiertos por falta de uso. “Lo que está haciendo el ministerio es entrar en pánico (…). Preocupa muchísimo lo que estas gestiones de Condori y López están haciéndole a la institución”, comentó. Y advirtió que lotes de vacunas seguirán llegando al Perú, pudiendo vencer en caso de no ser aplicadas a tiempo.

En tanto, el decano del Colegio Médico, Raúl Urquizo, sostiene que el Minsa está intentando justificar su incompetencia. “Es lamentable. ¿A quién le creemos? No hay seriedad en la información. Ellos han debido demostrar que realmente las vacunas no han vencido”.

En la víspera, el viceministro de Salud, Augusto Tarazona, indicó que la pérdida de dosis pediátricas de Pfizer bordearía las 100.000.

Ante ello, el Congreso ha citado para hoy martes al ministro de Salud. Asimismo, fuentes de La República confirmaron que Contraloría realizaría en una semana la verificación de todos los saldos, a fin de comprobar si todas las vacunas fueron aplicadas.

Al congreso. López deberá explicar qué pasa con vacunas. Foto: John Reyes / La República

Cabe mencionar que la CGR alertó recientemente que hasta un millón de dosis corrían el riesgo de perderse por caducidad. El 30% de estos fármacos estaba en las regiones de Arequipa, Puno y Lambayeque.

Responden al Minsa

En tanto, el exministro Hernando Cevallos salió al frente de las acusaciones de Jorge López y negó que en su gestión se haya comprado vacunas en exceso. Explicó que –según documentos en Contraloría– lo que se adquirió no cubría ni el 80% de lo que se necesitaba.

Y el también exministro Óscar Ugarte comentó que existen graves problemas en las estrategias de vacunación. Indicó que no existe un plan de comunicación que permita sensibilizar a la población sobre la importancia de inmunizarse.

Cabe mencionar que, a la fecha, el Perú ha aplicado 72 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Datos

COVID-19. Abril se convirtió en el mes con la mayor cantidad de provincias (90 de 196) con cero fallecidos.

Influenza. Minsa adquirió 5,6 millones de vacunas para adultos. Ayer recibió el primer lote de 357.440 dosis. “Preocupa muchísimo lo que estas gestiones de Condori y López están haciéndole al Minsa”.