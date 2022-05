Arequipa: pacientes del hospital Honorio Delgado no reciben adecuada alimentación

Los coches térmicos salen de la cocina del hospital Honorio Delgado con el almuerzo del día. Es mediodía del 28 de abril y las trabajadoras distribuyen los alimentos a los pacientes. El Departamento de Nutrición y Dietética elabora diariamente hasta 10 dietas distintas ante las necesidades de cada hospitalizado tras la visita médica. Esta fecha, por ejemplo, por dieta completa (paciente con digestión buena), se sirve sopa de fideos y seco de pollo con arroz. La dieta blanda (post operados por ejemplo) es sopa y guiso de caigua más arroz. Nada de fruta y postre.

“Lamentablemente, hemos ofrecido full carbohidratos bajo en proteínas. En el desayuno avena sola, sin fruta, sin leche. Además, dos panes sin nada”, se queja una de las trabajadoras. Desde casi un año atrás, trabajadores de Nutrición y Dietética vienen denunciando un desabastecimiento de insumos que les impide cumplir con una eficiente alimentación tanto en calidad y cantidad. Acudieron a varias instancias, pero sin resultado. Tampoco el director actual del hospital soluciona el problema (ver apartado).

Ante ello, las nutricionistas realizaron una evaluación de lo que servían el 22 de febrero del 2022. Analizaron 4 dietas de esa fecha, desde su fibra hasta la vitamina de cada ingrediente. Una de sus conclusiones es que en la ración solo se llega a entregar el 60% de nutrientes a los enfermos (ver infografía). En las dietas renales analizaron hasta 6 casos. Uno de ellos, de 70 kilos, requiere 2400 kilocalorías y 105 gramos en proteínas. Sin embargo, solo le dieron 1348 en lo primero y 47.54 gramos en lo segundo. “Un paciente que no recibe la cantidad necesaria de calorías y proteínas, tiene mayor tiempo de hospitalización y de recuperación . Aumenta la desnutrición hospitalaria y, por lo tanto, más gasto para el Estado por la estancia hospitalaria”, refiere una de las trabajadoras.

A las gestantes del área de Ginecología-Obstetricia solo se les entrega un segundo de almuerzo y en taper. No reciben sopa, pese a que las nutricionistas aconsejan su importancia para dar de lactar. “Deberían recibir 2300 kilocalorías por su alto riesgo obstétrico. Si quisiéramos les daríamos más, pero el espacio del taper nos limita”, sostiene otra profesional. También el personal asistencial no está conforme. “¡Mira el almuerzo que nos dan! Arroz con sillao y sopa de fideos. Ni un pedacito de carne. No es justo”, le escribió una enfermera a una trabajadora de Nutrición.

Antes de pandemia

Cuando el Covid-19 no era pandemia, en el Honorio se preparaban 640 raciones , 400 para pacientes y 240 para trabajadores. Los alimentos que se servían eran más diversos y completos. En el desayuno había hasta tres elementos (cereal o leche, panes con mermelada u otro, huevo duro, por ejemplo). En el almuerzo igual tres (sopa, segundo y postre) y en la cena dos (segundo, postre o fruta).

Ante la disminución de infectados, nuevamente se está llegando a la misma cantidad pero con menos insumos: 3 14 raciones para pacientes y 300 para trabajadores. Para aumentar los alimentos, el personal solicita acelerar procedimientos de compra. “Es inaudito que no hayan gastado S/ 200 mil el año pasado (2021). Para el 2022 se programó S/ 3.5 millones para alimentos y otras compras”.

Además, piden se les permita el uso de charolas, abrir las reposterías en cada piso, y que solo se use taper para casos sospechosos o con coronavirus.

Noguera: Han desviado recursos

Juan Carlos Noguera director del hospital, sostuvo que el mejoramiento de la alimentación se realizará. “Es un proceso de cambio, que poco a poco se va a ir haciendo”.