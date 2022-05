Uso de mascarilla: ¿qué debes tener en cuenta antes de sacarte el cubreboca al aire libre?

El uso de mascarillas es facultativo —en espacios abiertos y con distanciamiento físico— desde el último domingo 1 de mayo en algunas zonas del país. Así lo estableció el Gobierno a través del Decreto Supremo n.° 041-2022-PCM, publicado el pasado 23 de abril en el diario oficial El Peruano. Asimismo, la norma detalló que esto solo será posible en las regiones con el 80% de su población mayor de 60 años vacunada con tres dosis y el 80% de los mayores de 12 años inoculados con dos tandas de la vacuna contra el coronavirus.

En tal sentido, las regiones que cumplen con las dos condiciones antes señaladas son Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ica y Áncash. No obstante, la disposición aclara que aún es obligatorio el uso de una mascarilla KN95 o, en su defecto, una mascarilla quirúrgica de tres pliegues con una mascarilla comunitaria (tela) encima en las vías de uso público y en los espacios cerrados.

Frente a este nuevo panorama —tomando en cuenta que la pandemia de la COVID-19 no ha terminado—, la ciudadanía tiene la importante responsabilidad de decidir entre usar o no el barbijo en los sitios abiertos. En las líneas contiguas, especialistas explican qué factores debes conocer antes de retirarte el cubreboca.

¿Qué tener en cuenta antes de sacarse la mascarilla al aire libre?

Al respecto, el infectólogo Alberto Laguna, de la Clínica Internacional, te recomienda en diálogo con este diario que antes de retirarte el cubreboca en un espacio abierto “debes tener en cuenta la población a la que estás expuesto”. “Si estás en un parque donde la gente está diseminada y en mayor volumen, pero el lugar es muy grande, tu riesgo de contagio es menor. No obstante, si en el referido sitio hay muchas personas tosiendo y movilizando secreciones, debes considerar la utilización de la mascarilla para protegerte que está cerca”, afirma.

Asimismo, el especialista en enfermedades infecciosas sugiere que “las personas que tienen dificultad o deficiencias en sus defensas deben considerar continuar usando la mascarilla al aire libre por el riesgo de infectarse de enfermedades virales (COVID-19) y enfermedades bacterianas que se transmiten por la vía respiratoria”. Recomienda cuidados rigurosos para los pacientes que sufren las siguientes enfermedades:

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Diabetes

Asma

Del mismo modo, el neumólogo José Luis Cabrera indicó que, si bien el uso de mascarillas al aire libre se ha eliminado en muchas partes del mundo, “hay poblaciones que deberían seguir utilizándolas, como las que tienen tratamientos que bajan su defensa o padecen de enfermedades crónicas debilitantes”.

Por su parte, el doctor Alex Jaymez, jefe de control de infecciones de la Clínica Internacional, señala en conversación con La República que “las personas deberían usar la mascarilla pese a estar en un sitio abierto en circunstancias donde no se guarda ni siquiera un metro de distancia. Por ejemplo, cuando estás en un concierto, pues la gente suele gritar o cantar y eso significa un peligro debido a que existe la posibilidad de contagio”.

Además, Jaymez advierte que hay mayor incidencia de contraer el virus “si una persona vulnerable que no está vacunada decide sacarse la mascarilla en un lugar abierto con aglomeración. Si no estamos vacunados, evidentemente el riesgo de que hagamos una enfermedad de forma severa existe. En esta temporada, los pacientes que padecen de gravedad son aquellos que no están inoculados”.

Recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus

El neumólogo José Luis Cabrera brinda las siguientes sugerencias para evitar el contagio del virus de la COVID-19, así como la influenza AH3N2 y AH1N1: