Qali Warma no acepta propuesta de los proveedores para afrontar alza de precios

El director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Fredy Hinojosa Angulo, rechazó la propuesta de los proveedores para afrontar el considerable incremento del costo de los productos que distribuyen a cuatro millones de escolares de todo el país.

Según las empresas proveedoras del programa Qali Warma, el alza de los alimentos los afecta directamente, por lo que plantean una reestructuración de los componentes de la canasta que entregan, sustituyendo unos productos por otros con idéntico valor nutricional.

Por lo que solicitaron al director ejecutivo de Qali Warma una reunión para discutir las alternativas. Consultado por La República, Hinojosa dijo que no había motivo para una entrevista con los proveedores y que estos deben limitarse a cumplir con los contratos.

”Los proveedores saben que entre ellos y Qali Warma existe una relación contractual, un principio jurídico que se cumple entre las partes. El programa tiene establecido los procedimientos dentro de lo que nosotros llamamos la ejecución contractual (cumplimiento del contrato), para ello no interviene la dirección ejecutiva. El director no puede abocarse de manera individual para ver la ejecución contractual porque (en Qali Warma) tenemos una estructura”, señaló.

Proveedores pidieron reunirse con el director ejecutivo del programa, pero este lo rechazó. Foto: Qali Warma

El director ejecutivo de Qali Warma considera que lo que prevalece no es lo que diga él, sino lo que está contemplado en el contrato entre el programa de alimentos y los proveedores. Que no es necesario una reunión con él.

”Si surgiese algún problema entre las partes, existen mecanismos en el contrato, eso lo saben perfectamente los proveedores. Más bien lo que estarían haciendo es desnaturalizando la relación contractual. No niego que pudieran aparecer controversias, pero el contrato sugiere cuáles son las vías”, apuntó Hinojosa, descartando reunirse con los proveedores, quienes solicitaron el encuentro mediante un escrito que no recibió respuesta. Los proveedores de Qali Warma ahora han optado por requerir una entrevista con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte.

”Hay un comité de compras. El proceso que hace Qali Warma se efectúa a través de 116 comités de compras. Estas son instancias que tienen capacidad jurídica, las mismas que son las encargadas de llevar el proceso de adquisiciones y verificar que los proveedores cumplan con aquello que se han comprometido al momento de presentar sus propuestas”, señaló Hinojosa.

El representante legal de los proveedores de Qali Warma, Lino de la Barrera Laca, lamentó la falta de disposición del director ejecutivo del programa, Fredy Hinojosa, para afrontar una situación crítica que representa el aumento del costo de los alimentos que se distribuye a los escolares peruanos.

”El señor Hinojosa responde de manera cómica a la carta que le enviaron los proveedores, que muestra la preocupación que tienen por un tema esencial que es garantizar la alimentación de los niños. Es un hecho real que el precio de los productos que los proveedores entregan dentro de la canasta pactada con Qali Warma ha subido por culpa de la guerra de Rusia con Ucrania, la crisis de los contenedores y por cincuenta razones. Entonces, los proveedores plantearon al programa Qali Warma: queremos sentarnos con ustedes, el programa, con la finalidad de sustituir los productos importados por productos locales. Por ejemplo, conservas de pescado en lugar de conservas de pollo o carne, que están afectadas por la crisis”, indicó De la Barrera.

”Sin embargo, el señor Hinojosa responde: ‘Vamos al marco contractual’. ¿Qué es lo que dice el marco contractual? Dice que si hubiera una diferencia en el contrato, tengo que ir a un arbitraje, entonces tranquilamente el proveedor rompe el contrato, nos vamos al arbitraje, y quizás ganemos en todas las instancias al programa. Pero va a haber un afectado que es el niño, que va a dejar de comer”, apuntó el representante de los proveedores.

A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los proveedores comunicaron a Qali Warma sobre el alza del costo de productos esenciales que son parte de la carne que se reparte a más de 64.000 colegios en todo el país. Por ejemplo, la caja de 48 unidades de conservas de trozos de pollo aumentó de 130 soles, en 2021, a 204 soles, en 2022 (incluido el IGV). Esto implica un incremento de 56,8%.

La República le preguntó a Fredy Hinojosa si se podría adoptar alguna medida extraordinaria ante el aumento de precios de algunos productos, debido a la emergencia sanitaria, la guerra en Ucrania y otros factores. Respondió negativamente. Explicó que ya hubo un incremento de precios de los alimentos en 2021, y no afectó la distribución.

”No existe ninguna alteración en los procesos de adquisiciones de compra que realiza el programa. El flujo de entrega de productos continúa con absoluta normalidad. Si bien es cierto que existe un comportamiento atípico de los precios el mes pasado, hemos verificado información oficial del INEI y llegamos a la conclusión de que el año pasado hemos tenido meses donde el índice de precios nos muestra un incremento superior. Pero en el 2021 el programa abasteció a todas las instituciones educativas sin ningún inconveniente”, contestó el funcionario.

”Es falso que el año pasado hubo mayor variación de precio (...) La variación de precio que hay en este momento es sustantiva y no solamente eso. Hemos acreditado con documentos que esta variación de precio es hasta el día de hoy, porque en enero se firmaron los contratos para la distribución de alimentos en 2022. El aceite ha subido casi 26%, igual que las harinas. Ha subido todo, pero no es por culpa del programa. Es más, los proveedores no están pidiendo incremento de precios. Lo que piden los proveedores es armar conjuntamente una canasta con productos locales con el mismo contenido nutricional. Lamentablemente, los proveedores están resolviendo los contratos porque no aguantan, no pueden con la subida de precios”, señaló De la Barrera.

Si no atienden sus demandas, los proveedores de Qali Warma irían a un arbitraje. Foto: Qali Warma

El representante de los proveedores arguyó que la propuesta es temporal hasta que se estabilice la economía, y que se trata de un planteamiento que busca asegurar que no se detenga la distribución de los alimentos.

”Si no se hace nada para enfrentar el incremento de los precios de los alimentos que distribuyen los proveedores de Qali Warma, lo que va a pasar es que se van a resolver los contratos. Tan simple como eso. Iremos al arbitraje para ver quién tenía la razón. Al final, los que van a salir perjudicados son los niños, porque dejarían de comer”, aseveró.