Miraflores: sujeto amenazó con arma a repartidor de delivery tras negar haber hecho pedido

En Miraflores, Jean Andrés Barreto, trabajador de la aplicación Rappi, llevó un pedido hasta la cuadra 2 de la calle Ramón Ribeyro. Al llegar a su destino, el joven de 22 años tuvo un inconveniente con su celular, por lo que no pudo visualizar el nombre exacto de la persona que había realizado la compra.

“Salió el dueño de la casa y me ha dicho que no ha hecho ningún pedido, después salió con el arma amenazando para que me fuera. Llamé a mi supervisor, él llegó y volvió a salir a agredirnos”, narró el afectado en diálogo con Latina.

Luego de intentar comunicarse con la persona que había hecho la transacción en el aplicativo, tocaron nuevamente la puerta de la vivienda para esclarecer lo ocurrido; no obstante, se habrían repetido los hechos.

“Antes de que llegara el patrullero el señor salió con una escopeta, nos apuntó a todos y nos dijo que nos perdiéramos. En ese momento salió un señor mayor y le dice que se meta para adentro”, añadió el supervisor de Rappi.

Debido a que la situación se tornó mucho más tensa, decidieron llamar a la Policía Nacional. Agentes llegaron hasta el lugar para solicitar conversar con el sujeto que habría amenazado a los trabajadores, pero una mujer salió para decir que “ya se había ido” y que llamaría a “su tío”, el alcalde de Miraflores.

A través de un comunicado, la gerencia de prensa de la comuna desmintió que los implicados en el caso tengan algún vínculo con el burgomaestre Luis Molina.

Varias horas más tarde y con la presencia de un abogado, Adolfo Roca Rey salió del inmueble y fue trasladado a la comisaría de San Antonio en calidad de intervenido. Según fuentes policiales, el arma sería una reliquia familiar.