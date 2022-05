Los Olivos: delincuentes encañonan a panadero para robar camioneta valorizada en 40.000 dólares

Con información de Gianella Aguirre/URPI-GLR

Un empresario panadero sufrió el robo de su camioneta nueva en Los Olivos la madrugada del sábado 30 de abril. El vehículo, valorizado en 40.000 dólares, era una herramienta de trabajo para el emprendedor José Salcedo, quien fue encañonado junto a su familia por dos delincuentes.

Ahora Salcedo tendrá que afrontar una fuerte deuda, ya que los malhechores aparecieron justo en el momento en que el vehículo estaba cargado con mercadería con un valor de 15.000 soles. “ Estábamos llevando insumos de panadería. Parece que ya nos estaban espiando . Cuando hemos terminado de cargar, dos sujetos se presentan con arma de fuego y me encañonan”, explicó el empresario a La República.

En el momento del atraco también les quitaron otras pertenencias que llevaban en el momento, como celulares, billeteras y tarjetas de crédito. Inmediatamente después del asalto, el empresario llamó a la línea 105 de la Policía, pero no acudieron en su ayuda. Luego se presentaron en la Comisaría de Pro, ubicada a unos 5 minutos del lugar del robo.

“Hice presente (a los policías) que el carro tenía GPS, así como dos celulares tenían GPS. Uno fue bloqueado y el otro no se han percatado porque estaba en una mochila, en la parte de atrás. Y ese celular ha estado encendido hasta las 11:30 a. m.”, explicó José Salcedo.

José Salcedo lamentó que la Policía no tomara importancia en su denuncia. Foto: Gianella Aguirre/URPI-GLR

Pese a que el vehículo podía ser rastreado, el emprendedor del rubro de panadería denunció que no obtuvo apoyo de los agentes. “Era muy fácil hacer un cerco por el GPS de la camioneta o del celular. Pero ellos (los policías) parece que no tomaron cartas en el asunto, dejaron omisa la denuncia , como si me hubiera robado un celular de 100 o 200 soles. No le tomaron importancia”, lamentó el ciudadano.

Finalmente, en la comisaría les pidieron a las propias víctimas del asalto iniciar las primeras averiguaciones y llevar las grabaciones de las cámaras de seguridad. José Salcedo hizo un llamado a las autoridades para iniciar las diligencias y poder recuperar su herramienta de trabajo, que tenía solo cuatro meses de uso.