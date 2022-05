Lambayeque: Colegio Médico demanda mejorar estrategias frente al avance del dengue

Luego de conocerse que Lambayeque alcanzó los 1.534 casos de dengue (cifra actualizada al lunes 2 de mayo) en lo que va del 2022, y que dicho número supera la estadística de los últimos cinco años sobre el mismo periodo, el decano regional del Colegio Médico, Jimy Agüero Acuña, manifestó que urge que las autoridades del sector mejoren sus estrategias contra el mosquito.

En declaraciones para La República, el galeno refirió que desde la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque se tienen que establecer nuevas actividades para reforzar la educación en salud pública teniendo al dengue como principal tema a tratar. En ese sentido, indicó que es necesario un trabajo integral con otros sectores para llegar a la mayor cantidad de personas de los sectores afectados.

“Lo que pasa es que no se ha avanzado la educación en salud pública. Por ejemplo, se sabe que hay dengue, pero no se ha trabajado en la sensibilización sobre el riesgo de estas enfermedades que, históricamente, siempre han estado, y ahora se ven las complicaciones. Las personas no dejan entrar a las brigadas a sus casas porque desconocen el peligro”, declaró el decano.

Seguidamente, agregó: “La Geresa debe articular con los tenientes gobernadores, subprefectos, alcaldes distritales y otros actores locales para que la información sobre el dengue no quede solo en un papel, sino que llegue a la población y sea entendida por todos. Solo así se podrá luchar contra el mosquito. Es una tarea compleja que debe comenzar a realizarse”.

El decano enfatizó que el Colegio Médico de Lambayeque está disposición de la Geresa si así lo requiere. Foto: La República.

Agüero Acuña también indicó que es vital que la Geresa Lambayeque reconozca su capacidad logística en cuanto al personal que cuenta en sus brigadas y su equipamiento para el control larvario o fumigación, pues de ello dependerán los requerimientos que se realicen al nivel central y las brechas que deben cubrir el resto de las instituciones involucradas.

Para el decano, las actitudes y acciones de las autoridades propiciarán o no que Lambayeque tenga cifras tan preocupantes como las de la región Piura, donde se han confirmado más de 8.000 casos de dengue y 16 fallecidos por este mal.