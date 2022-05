Padres protestan contra docente que se resiste a volver a las clases presenciales

Los padres de familia del tercer grado del nivel primaria de la I.E. 40206 Milagros protestaron este lunes en los exteriores de dicho centro educativo. Ellos piden que se asigne un docente suplente que ingresaría en reemplazo de la profesora Virginia Perochena, considerada en estado vulnerable al contagio de COVID-19 y quien aduce que no puede realizar clases presenciales.

Ante ello, los progenitores mostraron su molestia y pidieron que se tome soluciones adecuadas. Según los manifestantes, la profesora se rehúsa, desde el inicio del año académico, a realizar clases presenciales, ya que se consideró en estado vulnerable al contagio de COVID-19.

“No es una persona adulta, pero dicen que tiene diabetes e hipertensión. Si la docente no puede hacer clases presenciales, entonces que pida su licencia por salud y nos pongan otra docente. Nuestros hijos no aprendieron nada en dos años en la modalidad virtual y no queremos que un año más estén sin ir al colegio”, indicó una de las madres.

Cabe resaltar, que son cerca de 30 estudiantes del tercer grado quienes se ven afectados con esta situación en el distrito de Hunter . Hasta el momento, los escolares fueron reagrupados en las secciones de A y B con otros docentes, pero debido al cumplimiento de aforos, deben realizar horarios partidos.

Según autoridades educativas, aglomerar a más de 40 estudiantes en un aula va en contra de los protocolos de bioseguridad y hay mayor probabilidad de contagios. Por su parte, los padres de familia piden que sus hijos realicen clases presenciales al 100% como en otros centros educativos.

En horas de la mañana de este lunes, padres y autoridades de la I.E. 40206 Milagros sostuvieron conversaciones y se evaluará próximas medidas.