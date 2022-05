Cayó “Schumacher”, poderoso barón del narcotráfico del Vraem

La intervención a un laboratorio clandestino que procesaba clorhidrato de cocaína en el corazón del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), fue el hilo de la madeja para identificar, ubicar y capturar al narcotraficante Mike Flores Navarro, más conocido entre las mafias de la droga como “Schumacher”, por su afición a las carreras de autos.

Considerado por la Policía Antidrogas como cabecilla de una organización criminal que exportaba cocaína en grandes cantidades por el puente aéreo hacia Bolivia, “Schumacher” estaba fichado como uno de los más poderosos “barones de la droga” en el Vraem.

“Schumacher” es un cusqueño que de la noche a la mañana se convirtió en un próspero empresario, al frente de dos grandes negocio, uno dedicado a la venta de agua purificada y otro al gas propano. Ambas compañías eran usadas por Mike Flores como fachada para insertar dinero sucio producto de sus actividades ilícitas en la venta de la droga.

Las empresas “Go Vraem” y “Gas Pichari” están ubicadas estratégicamente alrededor de la lujosa residencia levantada de material noble en el centro poblado de Ccantun Rumi, en el distrito de Pichari (Cuzco), y fueron conformadas por “Schumacher” y su madre Maximiliana Navarro Soto. La primera fue constituida el 5 de febrero de 2016 con un capital de 7,300 soles, y la segunda el 2 de julio de 2021, con un capital de 7,930 soles.

Nacido en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, Mike Flores estaba próximo a festejar su cumpleaños número 32, el 14 de mayo de este año. Pero fue capturado durante un megaoperativo denominado “Manta, ejecutado por agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro). Ocurrió el último sábado 23 de abril, en su domicilio de Ccantun Rumi.

Junto a Mike Flores fueron arrestados Maximiliana Navarro Soto, su progenitora y testaferra de la organización criminal; sus tíos Yuri Navarro Soto y Héctor Flores Quispe, encargados del acopio de la droga; Raúl Gavilán Ñaupa, su socio responsable de la entrega de la mercancía y pago a los “mochileros” (transportadores de los alijos de cocaína); y Carlos Rojas Ayanco, el “químico”.

Con ellos fueron intervenidos los cómplices Israel Cóndor Huanaco, Eric Regino Silvano, Cori Chota Ruiz, Beder Ayala López, Littman Llantop Hinostroza, Richard Huamán Yaranga, Gertrudis Ruiz Mozombite y Jenny Vargas Ripia.

Las actividades ilícitas de “Schumacher” estaban concentradas en la adquisición, acopio, acondicionamiento y transporte de remesas de cocaína procedentes de la cuenca cocalera del Vraem, para su comercialización en el mercado internacional, mediante vuelos hacia Bolivia.

“Schumacher” aprovechó el estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus, para modificar sus actividades de tráfico ilícito de drogas en las zonas de producción, específicamente en Pichari.

Según los reportes de inteligencia de la Dirandro, Mike Flores tenía como centro de operaciones zonas estratégicamente inhóspitas, de poco acceso en la espesura de la selva. En esos lugares instalaba sus laboratorios para el procesamiento, acopio y almacenamiento de la cocaína.

Desde las zonas de Nogalpampa, en el distrito de Pichari, y Gloria Sol Nacient, en Llochegua, Ayacucho, los “mochileros” contratados por la organización de Mike Flores sacaban la droga por caminos de herradura, o por vía fluvia, hasta las pistas de aterrizaje clandestinas en Alto Picha, en el distrito de Megantoni, en La Convención. En esa zona cargaba la mercancía ilícita hacia las avionetas que llegaban de Bolivia.

Como parte del trabajo de campo, los agentes de la Oficina de Búsqueda de la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro), lograron obtener un promedio de 110 números telefónicos que utilizaba la organización de “Schumacher” para coordinar los envíos de la droga desde la zona de producción de los distritos de Llochegua y Puertos Cocos (Satipo, Junín), hasta las pistas clandestinas de aterrizaje en Alto Pichas, en La Convención, y en Atalaya, Ucayali.

La autorización judicial para el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos los números, permitió a los agentes antinarcóticos identificar a buena parte de los miembros de la organización criminal de “Schumacher”, su modus operandi, sus puntos de reunión, sus cómplices y rutas de salida de la droga.En realidad, el trabajo policial contra esta banda de narcos arrancó hace más de un año y medio a tras.

El primer golpe

El 20 de agosto de 2020, agentes de inteligencia de la Dirandro, detectaron que Mike Flores concertaba con el “Tio Johnny” el acondicionamiento de un laboratorio para la elaboración de una tonelada de clorhidrato de cocaína, en el centro poblado Nogalpampa, ubicado en el distrito de Pichari. El lugar estaba en funciones operando desde hacía un mes.

El “Tio Johnny”, identificado como Yuri Navarro Soto, hermano de la madre de Mike Flores, convocaba a los “mochileros” para que trasladen la cocaína por caminos de herradura desde el laboratorio de Nogalpampa, hasta las pistas de aterrizaje clandestinas de Alto Pichas, donde arribaban las avionetas bolivianas.Las pistas estaban a cargo de Israel Cóndor Huanaco, “Yayi”, otro integrante de la red criminal, quien aseguraba el despacho de la cocaína.

El 6 de septiembre de ese año, agentes de inteligencia de la Dirandro y del Frente Policial Vraem, ingresaron en Nogalpampa en camionetas y camiones, en los precisos momentos en que la organización de “Schumacher” procesaba la cocaína. Ese mismo día del operativo los teléfonos de los mafiosos empezaron a activarse rápidamente.

El primero en llamar fue nada menos que el cabecilla de la red, Mike Flores Navarro, “Schummacher”, quien preocupado por la intervención policial . Le dijo a su cómplice “Tarugo”, responsable de la vigilancia, que diera aviso a los demás que se encontraban en la zona de Nogalpampa. Y le recriminó por la acción policial. Eran las 6.45 de la mañana.

- Mike Flores: ¿Aló, dónde estás?

- Tarugo: Estoy en la casa del ‘Viejo’.

- Mike Flores: Hoy, la ley (policías) ha entrado a mi oficina (laboratorio) ¿no, huevón? No sé cómo estará mi gente. Tú ni si quieras estas pilas, ¡huevón de mierda!

- Tarugo: Esos huevones siguen arriba, no se sin choros (ladrones) con la tombería (policía).

- Mike Flores: ¿Con quién estás ahí?

- Tarugo: Estoy con ‘Marcos’.

- Mike Flores: ¿Y ese sonso no ha visto? Dile a ‘Marcos’ que no hable nada por la lora (teléfono. Pásame la ubicación de los muchachos que están ocultos y que no salgan hasta que esos perros (policías) se vayan.

Una hora después, a las 7:45, Mike Flores presionó a “Tío Johnny” para saber si “Rubén” y “Yerson” -integrantes de la red criminal- habían sido capturados por la policía y así planificar su fuga en caso lo delataran.

- Mike Flores: ¿Hola, tío Johnny’, la gente ha escapado, ¿o no? Avísame si ‘Rubén’ y ‘Yerson’ están arriba. Necesito saber de ellos si está o no, para yo quitarme. Tú sabes que pueden hacerles hablar a los chibolos.

- ”Tío Jhony”: Todo el grupo está escondido.

- Mike Flores: ¿Y la carga? (droga) ¿Se ha perdido todo o no?

- ”Tío Johnny”: Hemos sacado casi todo, pero cinco sacos han quedado en la cocina (laboratorio) y en la carretera.

- Mike Flores: Hay que recuperar esos 5 sacos (de droga), tú sabes que no quiero endeudarme. Hay que recuperarlos como sea.

Esa vez los agentes no encontraron al escurridizo “Schumacher”, pero los operativos para desmantelar su organización continuaron. En total, la Policía Antidrogas intervino cada 2 toneladas de cocaína a la banda de Mike Flores en las zonas de Maveni y Río Tambo, en la provincia de Satipo en Junín; y en Sol Naciente, en Llochegua y Nogalpampa, en Pichari.

Su captura era cuestión de poco tiempo. El 23 de abril de este año, fue la última carrera de “Schumacher”.