Limeños acatan parcialmente uso de mascarilla opcional en espacios abiertos

Con información de Mary Luz Aranda/URPI-LR

A partir de hoy, 1 de mayo, el uso de la mascarilla no es obligatorio en espacios abiertos. Un equipo de La República recorrió las principales calles de Lima y observó que la medida se cumple parcialmente.

Un grupo de ciudadanos consideró que gran parte de la población aún teme contagiarse. Otros aseguran que la disposición fue precipitada, ya que no toda la población cuenta con sus tres dosis.

“La mascarilla todavía es necesario utilizarla porque sigue el contagio y es muy riesgoso si (la persona) no se aplicó las tres dosis. (La decisión del gobierno) es muy apresurado para mi punto de vista, claro que tiene la mejor intención en que el pueblo se siente aburrido con la mascarilla y no la utilice”, indicó Humberto Palacios.

Así se vive en Lima el levantamiento de mascarillas. Foto: URPI-LR

No obstante, otro grupo se mostró contento por quitarse el barbijo en ambientes abiertos y aplaudieron la medida. Sin embargo, mencionaron que los espacios cerrados aún representan un peligro.

“La verdad mucha alegría (...) Me siento contenta porque uno ya puede respirar, pero cuidarse no más en los ambientes donde hay aglomeración”, comentó Saturnina Cahuay a este medio.

Así se vive en Lima el levantamiento de mascarillas. Foto: URPI-LR

Extrañan mascarilla

Otros ciudadanos contaron que extrañan la mascarilla en espacios abiertos. El señor Alva Terrones mencionó que depende de cada uno si usar o no el tapabocas.

“Tranquilo y confiado con las tres dosis. También depende de uno mismo cuidarse. Voy a extrañar la mascarilla”, dijo. En tanto, hay otros que celebraron no usar el implemento sanitario.

Así se vive en Lima el levantamiento de mascarillas. Foto: URPI-LR

“No voy a extrañar (la mascarilla) porque me asfixió, por los menos a mí me asfixió, por eso me quito y, (usarla) no es una costumbre”, comentó la señora Yovana Llauca.

Por otro lado, la mayoría reiteró que en parques, plazas y otros lugares abiertos no es necesario llevar puesto el tapabocas, pero que su uso queda a conciencia de cada ciudadano.

Ciudadanos salieron sin su mascarilla en espacios abiertos. Foto: EFE