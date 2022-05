Bullying en Piura: 4 menores causaron quemaduras a un niño de 10 años en Sullana

Un niño de 10 años sufrió quemaduras de tercer grado en la espalda luego de que un grupo de menores le esparciera alcohol. Los hechos ocurrieron el último 8 de marzo en Sullana (Piura), y, hasta los primeros días de mayo, el menor agraviado permanece inmovilizado debido a las heridas que lo aquejan.

La madre de la víctima contó a La República que este trágico hecho sucedió en un campo deportivo, ubicado a menos de una cuadra de su casa. El niño acudió a entrenar cuando se encontró con este grupo que jugaba con alcohol. Cuando el menor se negó a unirse, una niña le roció el líquido en la espalda. Luego de ello, el fuego se propagó rápidamente debido a que vestía un short de material inflamable.

Ese mismo día, el niño herido fue conducido al hospital de EsSalud en Sullana. Al día siguiente, producto de la gravedad de sus quemaduras, llegó a ser derivado al Hospital Regional Cayetano Heredia de Piura, donde permaneció internado hasta el 28 de marzo. Casi dos meses después del incidente, el menor se mantiene todo el día boca abajo sin poder movilizarse.

Si eres víctima de bullying o conoces alguien que sufre acoso escolar, puedes denunciar los hechos ante el Ministerio de Educación. Foto: Carlos Contreras/La República

Los padres del menor confirmaron que, desde hace dos semanas, el niño viene recibiendo tratamiento psicológico por parte del Ministerio de Educación. Tres de los involucrados en los hechos estudiaban en un colegio diferente, mientras que una niña estudia en el mismo centro educativo que el pequeño herido.

Los familiares aseguraron que el menor no recibió charlas o capacitación sobre bullying en el colegio. Sin embargo, también sostuvieron que su hijo no solía recibir agravios por parte de los otros niños. Actualmente, la familia no cuenta con recursos suficientes para costear el tratamiento del menor y solicitaron apoyo mediante Yape al número 918 770 497.

Números de ayuda en casos de violencia escolar

Si eres víctima de violencia escolar o conoces a alguien que sufre Bullying, puedes realizar una denuncia online mediante el portal SíSeVe (http://www.siseve.pe/Web/) del Ministerio de Educación. También está disponible la línea gratuita 0-800-76-888, así como el número de WhatsApp 991 410 000, que atiende de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

Por otra parte, si tu colegio no ha cumplido con las medidas para prevenir y actuar ante el Bullying, puedes presentar una queja ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Sus canales de atención son sacreclamo@indecopi.gob.pe, la web https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual y las líneas 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias).