MTC: transportistas informales presionan a funcionarios con medidas de fuerza

El transporte informal va ganando terreno. El secretario de actas de la confederación nacional de transportistas de auto colectivo, Aldo Velásquez Ayala, continúa presionando al Ministerio de Transportes para ajustar la reglamentación de la ley del auto colectivo, un logro “inconcluso” de su gestión gremial obtenido a fines del año pasado, tras reunirse con el exministro Juan Silva.

De acuerdo con audios difundidos por “Punto Final”, el dirigente gremial afirmó que, de no ser atendidos, tomarán acciones. “Los compañeros de provincia me dijeron: ‘¿Cómo hacemos Aldo?, ¿nos vamos hoy día viernes y estamos nuevamente el lunes? Si el lunes no nos quieren atender, tal como indicó el ministro de Transportes, que tenemos que trabajar una mesa permanente tras tus 10 días para poder modificar posiblemente la reglamentación, Aldo, vamos a tomar otro tipo de acciones”, dice Velásquez.

La cabeza de los colectiveros también le recordó a su interlocutor, quien prefirió mantenerse en el anonimato, que, durante las mesas de trabajo, se habría hecho una promesa que está siendo incumplida.

“Nosotros no hemos participado del paro nacional, si hubiese sido eso, era una hecatombe (...). Siguen los operativos, les importa un pepino al MTC, a la Sutrán, que haya salido la reglamentación, ellos siguen”, puntualizó acerca de los operativos que continúan haciendo las autoridades reguladoras.

Recordemos que, hace un mes, el actual titular del sector, Nicolás Bustamante, dialogó con los colectiveros y señaló que se evaluarán sus demandas, tales como la desaparición de la Sutrán. “Nosotros consideramos que habría que buscarle la forma, el tratamiento, eso se determinará en la mesa de trabajo”, dijo en ese entonces.

De acuerdo con Martín Ojeda, miembro del gremio de transporte interprovincial, las flexibilizaciones que buscan conseguir los colectiveros “no tienen sentido”. “Es como decirle a la Policía no ataquen, a los contrabandistas no se metan con los que venden drogas por su seguridad. Esa no es la solución”, señaló.

Por su parte, la exviceministra de Transportes, Fabiola Caballero, resaltó que se está evidenciando una falta de conocimiento y de capacidad por parte del actual Gobierno. “Lamentablemente, hay una falta de principio de autoridad”, indicó.