¿Qué bancos y entidades del Estado atenderán este lunes 2 de mayo, declarado no laborable?

Luego del feriado por el Día del Trabajador 2022, el Gobierno declaró como no laborable este lunes 2 de mayo. Muchas personas se preguntaron si los supermercados atenderían en estas fechas. Asimismo, surgió la duda sobre los horarios de los bancos y entidades del Estado.

Miles de trabajadores y trabajadoras aprovecharán este 2 de mayo para pasear, viajar, visitar a sus familiares, entre otras actividades. Si te debiste trabajar en el feriado del 1 de mayo, no olvides calcular el dinero extra que tu empleador deberá abonarte.

Lunes 2 de mayo: ¿es feriado?

Este lunes 2 de mayo fue declarado día no laborable a través de un Decreto Supremo. Mediante esta modalidad, los trabajadores deben recuperar en los días siguientes las horas no laboradas, en coordinación con su empresa o entidad pública.

Este 1 de mayo fue declarado feriado por el Día del Trabajador 2022. Foto: Pixabay

Por otro lado, un feriado, como el 1 de mayo, es decretado mediante ley. Si el trabajador realiza sus labores de manera normal, el empleador deberá resarcir con una sobretasa del 100%, la cual también se denomina triple remuneración diaria.

Entidades que atenderán el 2 de mayo

Algunas entidades del Estado anunciaron que ofrecerán su horario de atención normal este lunes 2 de mayo. Una de ellas es Migraciones, que en las últimas semanas se vio afectada por los retrasos en sus trámites.

Asimismo, los servicios de transporte públicos, como el Metropolitano y la Línea 1 del tren eléctrico, no mencionaron que dejarán de laborar. Esto teniendo en cuenta que, incluso en el feriado 1 de mayo, no suspendieron sus actividades.

Por el contrario, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que no prestará atención en todas sus oficinas, agencias y sedes administrativas el 2 de mayo. En tanto, otras entidades, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), no precisaron si acatarán el día no laborable.

Revisa los horarios de atención de los principales bancos este lunes 2 de mayo. Foto: composición La República

Bancos disponibles este día no laborable

El Banco de la Nación anunció que este lunes 2 de mayo mantendrá su horario normal de atención en todas sus agencias de Lima Metropolitana. La entidad precisó que su página web cuenta con un semáforo de atención que indica si una agencia se encuentra libre, el cual se actualiza de manera diaria.

Asimismo, el Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank y Scotiabank informaron, mediante sus redes sociales, que tendrán atención normal este día. El BBVA, por otro lado, no brindó detalles sobre sus horarios en agencias el lunes 2 de mayo.