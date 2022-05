Peregrinaje a la Virgen de Chapi después de dos años

Arequipa. Tras dos años, los devotos de la Virgen de Chapi volvieron a llegar al Santuario de Polobaya por la festividad religiosa. La pandemia de la COVID-19 no aplacó la fe de las personas, por el contrario varios señalaron que fueron a agradecer la protección en estos dos últimos años. “ Desde que tengo uso de razón mi padre me traía en sus hombros, y es una tradición que quiero seguir conservando hasta el final ”, señaló Marco Flores, quien vino caminando desde Siete Toldos, a dos horas de distancia.

Añadió que llegó al santuario para agradecer a la Virgen de Chapi por la salud y trabajo. “La virgencita me protegió en la pandemia”, indicó Rosa Hurtado de 65 años, quien también llegó caminando desde Siete Toldos. Refirió que después de diez años hace el trayecto a pie. Indicó que la Virgen de Chapi le dio fuerzas para llegar a pesar de su edad.

“ Tengo dos nietos enfermos y mi madre (la Virgen de Chapi) me los está curando ”, dijo Luis Cornejo, quien se arrodilló en la explanada del santuario. Entre lágrimas, agradeció por conservar su salud durante la pandemia, aunque recordó que algunos familiares suyos fallecieron. El vecino de La Joya también rogó a la virgen que acabe con la pandemia.

Misas sin carné