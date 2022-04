Qué requisitos se necesita para ingresar a Chile por la frontera

Chile reabre mañana su frontera con Perú. De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina Desconcertada de Tacna, los requisitos para el ingreso a los países ya fueron oficializados.

En el caso de Perú, los funcionarios del complejo Santa Rosa pedirán a los visitantes documento de identidad, declaración jurada de forma física o virtual para prevenir contagios y carné de vacunación o documento que acredite la inmunización contra la COVID-19. A los mayores de 18 años se les solicitará inoculación con tres dosis; al grupo de 12 a 17 años, inmunización con dos; y menores de 12 solo no deberán presentar síntomas de la enfermedad. En el caso de que alguna persona no cuente con carné o documento que acredite la vacunación, puede presentar una prueba PCR o antigénica con resultado negativo realizada con un tiempo no mayor a 48 horas.

Respecto a Chile, sus pedidos fueron cambiando con el paso de los meses, pero finalmente en el Complejo de Chacalluta, solicitará declaración de viajeros C19, carné de vacunación con tres dosis para adultos y seguro de salud con cobertura para el virus en su territorio . La homologación o validación de vacunas es voluntaria, pero permitirá acceder al pase de movilidad, que es requerido para el ingreso a lugares cerrados.

Estimaciones

La directora regional de Comercio Exterior y Turismo de Tacna, Yeny Villanueva, estima que un promedio de 7.000 a 10.000 ciudadanos chilenos ingresarán al territorio tacneño este 1 de mayo . Sus objetivos principales serán reunirse con familiares y establecer tratos de comercio. El próximo fin de semana la cifra incrementaría pero dependerá del comportamiento del grupo luego de la pandemia.

Para Corinne Flores, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, esta reapertura significará la recuperación de la economía local. Explicó que en el 2019, más de un millón de personas visitaron la región en busca de servicios turísticos, de salud y textiles. En esa fecha, los visitantes gastaban 100 dólares diarios. v

Pasos fronterizos no atenderán las 24 horas