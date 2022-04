Surco: sujeto atacó a adulto mayor que le reclamó por miccionar en la calle

Un hombre de 71 años terminó con la cabeza rota luego de que fuera agredido por un joven que no aceptó que le llamaran la atención por miccionar en plena vía pública.

“Él ha empezado a orinar en la puerta y yo le he dicho que cómo va a orinar aquí (...) Él agarró una piedra y me la tiró en el pecho y por eso yo me caigo de cabeza”, dijo la víctima Héctor Chafloque a América Noticias.

Por tal motivo, agentes del Serenazgo del distrito de Surco intervinieron al agresor, identificado como Yayo Santos, en la cuadra seis de la avenida Circunvalación. Este intentó defenderse señalando que él no había iniciado la pelea, por el contrario, el hombre de la tercera edad empezó con los ataques.

“Estoy pasando y yo me detuve en un lugar para miccionar y el pata malcriado me dijo: ‘Oye, te voy a pegar, por qué orinas en ese lugar’. Y yo le dije: ‘Ya, discúlpeme, me voy a ir a otro lado’. Luego se puso agresivo y yo le dije: ‘Causa, no me pegues, porque yo me voy a defender’ y cuando me tiró un cabezazo yo agarré y le tiré un puñete en la cara”, dijo el detenido.

Finalmente, Héctor Chafloque fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa. En tanto, Yayo Santos fue puesto a disposición de las autoridades de la comisaría de Monterrico, para las investigaciones del caso.