Roger Pérez, general PNP de Apurímac: “Eso es un delito, por eso hemos denunciado”

General, se han revelado videos en los que se ve a civiles con indumentaria de policía. ¿Ustedes lo autorizaron?

No, de ninguna manera. Ya lo hemos denunciado penalmente y la Fiscalía ha dispuesto hacer las investigaciones para saber quién es el responsable de haber utilizado prendas con el logo de la Policía. Esa indumentaria que están utilizando al parecer es de la municipalidad o algo por el estilo y le han puesto la denominación de ‘policía’.

¿Ustedes no entregaron esos uniformes?

No, no... qué vamos a entregar ese uniforme, eso es exclusivo. Es como si yo entregara mi carné, mi arma, mi uniforme... No puedo entregar eso a nadie.

Le pregunto porque la minera ha respondido que todo el operativo lo coordinaron con ustedes.

No. Nosotros no podemos hacer eso. Eso es un delito, por eso hemos denunciado a la Fiscalía. El fiscal ya hizo su resolución disponiendo la investigación policial.

¿Ante qué Fiscalía?

La Fiscalía de Challhuahuacho.

¿Ud. ha encabezado el operativo policial?

Sí, así es.

Entonces tendría que haber tenido conocimiento del personal que participó en la operación.

No. Acá cuando se trata de defensa posesoria es cuando la persona jurídica o natural solicita a la Policía o a la municipalidad –así dice el Código Civil– la garantía para que puedan recuperar los espacios invadidos. En este caso, la empresa ha solicitado a la Policía Nacional las garantías presentando documentos, esos documentos que dan por asesoría y se ha verificado que era propiedad de la mina y así lo han reconocido los invasores. Se han prestado las garantías en una fecha determinada, eso fue el 27 (de abril) y la empresa tiene que hacer la recuperación de sus predios. Antes de hacer todo, primero se vuelve a conversar con los dirigentes para ver si pueden salir. Entonces, ante la intransigencia, la mina sacó a sus trabajadores, a un grupo de personas –no sé si serán sus trabajadores o contratados, eso es cuestión de la mina– al lugar para poder desalojar a los invasores. Y ellos comenzaron a responder con piedras, objetos contundentes... con todo lo que tenían.

¿La Policía no dirige la operación de defensa?

Lo hace la empresa bajo la garantía de la Policía. La Policía le brinda la garantía para que no ocurra ninguna alteración del orden.

¿No estaban enterados de las características del personal de la operación? ¿Esos datos no se piden antes? ¿En qué momento toman conocimiento de este personal?

No, no. Ya la mina ve la forma como los puede sacar (a los invasores) sin usar la violencia, así dice la norma.