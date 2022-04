Feminicidio en Manchay: hombre es acusado de matar a su esposa y luego se habría quitado la vida

Un nuevo caso de feminicidio. Un sujeto, identificado como Luis Mena Quispe, asesinó a Mercedes Gómez Vilca, su pareja y madre de sus dos hijos. El hecho ocurrió en el bar de la occisa, ubicado en Manchay.

Tras el ataque con un arma blanca a la mujer en el área del cuello, el agresor se habría quitado la vida. La víctima estaba desaparecida desde el último miércoles.

“Presumiblemente, hasta el momento, parece un feminicidio (...) Los han encontrado en la mañana, ya que el hermano, preocupado por la desaparición de su hermano, vino a la comisaría. Desde aquí, con personal policial, se dirigieron al lugar y se llevaron con la ingrata noticia de ver el cadáver de la pareja”, sostuvo el coronel PNP Carlos Alcántara, jefe Divpol Este 2, a América Noticias.

Asimismo, una de las amigas de la víctima señaló que Gómez Vilcas le contó sobre las agresiones que recibía por temor a que le hagan algo. Incluso, puso una denuncia contra Luis Mena.

“Me dijo que estaba en la comisaría haciendo una denuncia a su marido, porque la estaba hostigando, persiguiendo, e incluso la habría agredido sexualmente. Ella me dijo: ‘Te estoy contando porque quiero salir de aquí, si me pasa algo, toda la culpa la tiene Luis, porque él me ha amenazado, si no soy para él no soy para nadie’”, relató su amiga a América Noticias.

Finalmente, peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes y luego trasladaron los cuerpos a la Morgue de Lima.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).