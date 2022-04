Familia con 7 hijos que viajaba de Lima a Chiclayo perdió equipaje en agencia de viajes

Una pareja de esposos con siete hijos que viajaba de Lima hacia Chiclayo, en la agencia Transmar, perdieron todo su equipaje, en el que se encontraba la ropa y zapatos de los menores de edad. Situación similar pasó una madre con su hijo de 15 años. Los encargados de control de la empresa indican que se harán responsable de lo sucedido y conciliarán en las 24 horas.

“Cuando me dispongo a recoger mi bolsa de viaje, me doy cuenta que me hacia falta una bolsa de viaje con la ropa de mi menor hijo. En ella, se hallaba zapatillas de marca, buzos, camisas y polos. Todo valorizado en más de 1.500 soles”, narró la afectada con su hijo de 15 años a este diario.

La pareja de esposos comentaron que sus bolsas viajaban junto con el equipaje de la primera viajera y que, al momento de reclamar por sus pertenencias, les han dicho que se puede haber caído en el trayecto del viaje.

“Fui la encargada de ocho pasajes desde Lima hacia Chiclayo y para no viajar con ocho maletas decidimos ponerlo en una bolsa grande. Había ocho pares de zapatillas nuevas, pantalones, camisas, conjuntos, short, ropa interior e incluso ropa mía. Tenemos una pérdida de más de 2.000 soles”, señaló la esposa.

Hasta el lugar, llegó personal de la PNP para tomar las declaraciones de las personas agraviadas.

La encargada del área de control de la mencionada agencia, Margarita Carranza, manifestó que están buscando un punto medio para llegar una conciliación. “Estamos buscando el GPS donde se ha bajado cada pasajero y a veces nos pasa que devuelven el equipaje que no les pertenece, caso contrario, brindaremos la mejor solución”, finalizó.