CGTP: Asamblea constituyente es un distractor del Gobierno

El secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en La Libertad, Carlos Rosales Asmat, declaró a La República que el planteamiento de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución política es un distractor del Gobierno impulsado porque este no puede solucionar los graves problemas del país.

Además, lamentó que este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, los empleados no tengan nada que celebrar por las promesas incumplidas del presidente del país, Pedro Castillo Terrones, quien no atiende las demandas de los trabajadores.

Rosales lamentó que fiesta del 1 de Mayo sea triste para los trabajadores. Foto: La República

“Considero que llamar a una asamblea constituyente no es oportuno ahora. Es simplemente un distractor del Gobierno, pues la esencia está en poder resolver los graves problemas del país. Los conflictos sociales, sobre todo en minería, están en aumento y a eso se suma la crisis económica que ha traído la pandemia”, puntualizó Rosales.

Añadió que, si bien el sueldo mínimo de S/ 1.030 rige a partir de este viernes 1 de mayo, es totalmente insuficiente y no cubre las necesidades de la canasta familiar. “Ese sueldo debe actualizarse a no menos de S/ 2.000, pues los productos de primera necesidad se han incrementado notablemente, a la par del alza del combustible. Hay conflictos sociales en aumento y no hay visos de solución”, advirtió Rosales.

Agregó que la CGTP y otros gremios sindicales se han desilusionado del apoyo dado a Castillo y que, de no atender los reclamos de los trabajadores, habrá un paro nacional en julio.