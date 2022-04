Hoy inicia veneración a Virgen de Chapi en santuario de Polobaya

La festividad de la Virgen de Chapi empezará desde hoy en su santuario de Polobaya (Arequipa), con la realización de misas en la explanada. Mañana será el día central donde se espera la mayor llegada de peregrinos, quienes volverán en forma masiva tras dos años por la pandemia de la COVID-19.

Según el comunicado del santuario, las eucaristías se realizarán en la explanada del santuario. Este sábado empezarán a las 10.30 a.m. Le seguirán las misas del mediodía, 3 p.m., 6 p.m. y 8 p.m. Mientras que para mañana los horarios serán a las 5 a.m., 8 a.m, 10 a.m., 12 p.m., y 3 p.m.

La imagen de la Virgen de Chapi para la veneración también estará desde hoy en la explanada. Entre las recomendaciones sanitarias, está el uso de mascarilla en todo momento. Asimismo, se deberá acreditar el carnet de vacunación para ingresar al santuario.

Como parte de los protocolos contra la COVID-19, todavía no se permitirán procesiones ni serenatas. Asimismo, se exhortó a los feligreses, permanecer el menor tiempo en el santuario, para evitar contagios.

Paraderos

Según la última información de la Municipalidad de Arequipa, los paraderos habilitados para buses a Chapi se ubican en las intersección de la avenida Kennedy con Calle 1 (Paucarpata), además del cruce de las avenida Convenciones y Vidaurrazaga (Bustamante y Rivero). Por otro lado, se recomendó a los peregrinos viajar en grupo, no separarse, llevar agua y un pequeño botiquín de emergencia.