Arequipa: fieles llegaron a Chapi para pedir por su salud y que finalice la pandemia

Tras dos años, los devotos de la Virgen de Chapi volvieron a llegar al santuario de Polobaya por la festividad religiosa. La pandemia de la COVID-19 no aplacó la fe de las personas, por el contrario, varios señalaron que fueron a agradecer la protección en estos tiempos de emergencia sanitaria. Otro pedido fue la paz mundial, en alusión a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Desde que tengo uso de razón, mi padre me traía en sus hombros, y es una tradición que quiero seguir conservando hasta el final”, señaló el ciudadano Marco Flores. Además, detalló que caminó desde Siete Toldos, a dos horas de distancia, y que llegó al templo para agradecer a la ‘mamita’ de Chapi por la salud y trabajo.

“La virgencita me protegió en la pandemia”, indicó Rosa Hurtado de 65 años, quien también llegó a pie desde Siete Toldos. Contó a La República que después de 10 años hizo el trayecto caminando.

“Tengo dos nietos enfermos y mi ‘madre’ (Virgen de Chapi) me los está curando”, dijo el ciudadano Luis Cornejo, quien se arrodilló en la explanada del santuario. Entre lágrimas, agradeció por conservar su salud durante la pandemia, aunque recordó que algunos familiares suyos fallecieron.

Fieles caminaron desde Siete Toldos para llegar al santuario en Polobaya. Foto: Wilder Pari/URPI

Misas y sin carnet

El párroco del santuario, Zacarías Karumangalan, informó que no habrá la tradicional serenata de medianoche y que personal de seguridad resguardará para que la gente no acampe en la explanada del santuario. No obstante, indicó que sí podrían hacerlo en alrededores. Agregó que no se pedirá el carnet de vacunación contra la COVID-19 para el ingreso.

De otro lado, la primera misa del domingo será a las 5.00 a. m., mientras que la última se realizará desde las 3.00 p. m. Todas las eucaristías serán en la explanada principal.

Creyentes dejaron velas en símbolo de sus peticiones a la mamita de Chapi. Foto: Wilder Pari/URPI

Comercio

El sábado, la llegada de los fieles fue regular. La asistencia no satisfizo a los comerciantes apostados alrededor del santuario, quienes esperan que este domingo acuda mayor cantidad de gente.

Los negocios fueron en su mayoría restaurantes y de artículos religiosos. Un cuadro grande de la Virgen de Chapi se cotiza en 68 soles, un mediano en promedio 36 soles. Los rosarios se venden desde los 2 soles.