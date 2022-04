Tacna: pasos fronterizos de Chile y Perú no atenderán las 24 horas

Faltan solo dos días para que Chile reabra su frontera con el Perú. En la reunión del miércoles, las autoridades de ambos países decidieron que, por el momento, los complejos fronterizos de Santa Rosa en Tacna y Chacalluta en Arica no atiendan las 24 horas. Por ello, el horario será de 7 a.m. a 10 p.m. (hora peruana) y de 8 a.m. a 11 p.m. (hora chilena).

En cuanto a los requisitos sanitarios, el director regional de Salud de Tacna, Oscar Galdós, informó que el Perú pedirá una declaración jurada y carné de vacunación con tres dosis o en su defecto, prueba molecular con 48 horas de antigüedad; mientras que Chile solicitará declaración jurada, carné de vacunación con igual número de dosis y seguro médico que tenga cobertura de Covid. Es importante señalar que no habrá ningún punto de vacunación en la frontera de Perú. Hoy se realizará una simulación para determinar algunos aspectos logísticos, entre ellos el tiempo que demorará cada ciudadano en pasar los controles.