San Luis: capturan a sujeto que se hizo pasar como youtuber y abusó de niña

Una niña de 13 años fue abusada sexualmente por un sujeto que se hizo pasar por youtuber en las redes sociales. El hecho ocurrió en San Luis y, gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP), el individuo de 18 años ya ha sido capturado.

El agresor responde al nombre de Alberto Campos Herrera pero utilizó una falsa identidad en Facebook para ganarse la confianza de la menor.

“Este sujeto le inspiró confianza y tranquilidad a la niña. Luego, le ofreció hacerle una entrevista personal y la menor accedió”, contó el coronel Jorge Barboza, jefe de la División Policial Centro 2, en declaraciones a TV Perú.

La pequeña ha pasado por el médico legista y las investigaciones continuarán.

Precisamente, en el marco de las pesquisas, los agentes policiales han decomisado el celular del individuo a fin de recolectar más información que contribuya en el caso.

La PNP también le pidió a la ciudadanía que, de reconocer a Alberto Campos Herrera por otros delitos, haga la denuncia correspondiente en su contra.

Nuevas pruebas contra Sebastián Palacín

Una de las víctimas de Sebastián Palacín, hijo del presidente de Indecopi, apareció y confirmó lo narrado por el joven en un video que subió a sus redes sociales, según el portal Dilo Fuerte. En esa línea, la sobreviviente descartó que todo se trate de un “experimento social”, como dijo el individuo para deslindar responsabilidades.

“(María) me llamó y me contó lo que había pasado. Me quedé sorprendida, porque había otra chica más involucrada. Le dije que vayamos a denunciar porque eso estaba mal”, afirmó al medio mencionado.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).