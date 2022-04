General PNP Lambayeque: “Causa de muerte en Agropucalá aún es materia de investigación”

El enfrentamiento de los trabajadores en Agropucalá, región Lambayeque, dejó como saldo una víctima mortal, quien fue hallada sin vida entre los cañaverales de la trocha carrozable del caserío Santa Rosa. El occiso presentaba un orificio de bala en el hombro derecho y se encontraba sobre un colchón.

Con respecto a ello, el general PNP Rafael Ríos Zavala se pronunció e indicó que “es materia de investigación, por lo que están tomando cartas en el asunto y cuando haya algún indicio se conocerá”. Asimismo, afirmó que por mandato constitucional, son los encargados de velar por el orden público y lo cumplirán.

“Tenemos conocimiento de lo sucedido, pero no vamos a dar la razón ni a uno ni a otro. El juez tendrá que dar la razón a lo que está en litigio. Puede sonar ambiguo lo que digo, pero no podemos entorpecer las labores que no nos pertenecen”, manifestó el jefe policial a los medios de comunicación.

Protesta

Un grupo de trabajadores de la empresa Agropucalá realizó una protesta en la calle 7 de enero, en el centro de Chiclayo, frente a los juzgados civiles del Poder Judicial de Lambayeque. Ellos responsabilizaron de la muerte de Barboza Coronel y falta de pagos a las autoridades judiciales.

“Exigimos al Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, a cargo de la jueza Liz Karina Fabián Palomino, que apruebe el cambio de la administración judicial. Ya no queremos más muertos por la desidia de las autoridades judiciales”, expresaron los protestantes.