El Agustino: familia pide justicia para universitario que fue asesinado en una cúster

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

La delincuencia se ha cobrado otra víctima mortal. Un joven de tan solo 24 años estaba regresando a su vivienda, ubicada en Huaycán, cuando fue asesinado por tres delincuentes al interior de una cúster en El Agustino.

Los hampones abrieron fuego contra el universitario, identificado como Taeykwong Romario Fernández Soto, luego de que este se resistiera al robo de sus pertenencias. Los pasajeros que estaban junto a él trataron de socorrerlo, pero llegó cadáver al hospital.

La familia del joven está muy dolida por los hechos, por lo que exige justicia y celeridad en el caso para dar con la identidad de los tres malhechores que acabaron con su vida.

PUEDES VER: Segundo día sangriento en Las Bambas

“Mi hijo ha sido bien estudioso y bastante carismático. Estaba lleno de vida y proyectos. Su deseo era terminar de estudiar y ejercer su carrera. Lo único que pido es que las autoridades tomen cartas en el asunto y que esto no quede impune. Pido justicia”, exigió Cristian Fernández, progenitor de la víctima, a La República.

El asesinato ocurrió la noche del miércoles 29 de abril en la calle Las Magnolias, en El Agustino. De acuerdo al padre del estudiante, horas antes, ambos habían estado trabajando en la vivienda de un familiar y el joven se estaba regresando a casa porque extrañaba a su hermano menor.

“Hasta ahora no he conversado con ninguna autoridad. Todo el día de ayer he estado tratando de sacar a mi hijo de la morgue. No sé cómo irá el avance de la investigación”, añadió el progenitor.

El cuerpo de la víctima de 24 años, que estaba cursando el sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Civil, está siendo velado en su vivienda en compañía de sus familiares y amigos cercanos.