Dieron por fallecido a paciente oncológico y por eso no puede recibir tratamiento en Chiclayo

Un paciente oncológico de 35 años de edad no puede recibir tratamiento porque figura como fallecido ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en Lambayeque, desde diciembre del 2021. Según la entidad, una mujer tramitó el acta de defunción de Óscar Alexander Limo Santos.

Según los familiares, el médico que certificó el deceso fue identificado como David Ricardo Cornetero Mendoza y la mujer que realizó el trámite responde al nombre de Diana Soledad Sotomayor Obando.

“Me doy con la sorpresa de que no me pueden dar cita porque su SIS estaba cancelado, y nos envía a la posta y me dan un documento que Reniec lo daba por anulado porque certificaba como fallecido”, indicó su esposa a La República.

Los familiares mencionan que la respuesta que le dieron fue que cualquier persona puede realizar ese trámite sin necesidad de presentar parentesco y que legalmente Limo Santos está como fallecido, por lo que tendrían que contratar un abogado para cambiar la situación del paciente.

Se conoció que el afectado tiene cáncer de colón avanzado y requiere de quimioterapias. Además, no puede recibir ningún tipo de atención por no figurar en el sistema. “Nos han indicado que contratemos un abogado, que es un proceso largo. Él no trabaja y tienen en casa cinco hijos”, manifestó uno de sus familiares.

Descargo

El jefe de Reniec Chiclayo, Pedro Merino, indicó que el 28 de abril en la oficina de Reniec de JLO se realizó el pedido para la habilitación de DNI de Óscar Limo Santos por inscripción de defunción, y que se va a pedir la celeridad a Lima para su atención en el menor tiempo posible.

Asimismo, Pedro Moreno sostiene que en este momento es prioridad la salud de Óscar Limo, por lo que posteriormente se iniciará una investigación para determinar qué pasó y si existe responsabilidad por parte de la institución que representa.