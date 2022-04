Casi 30.000 vacunas contra la COVID-19 están por vencer en Arequipa y otras regiones del sur

Un gran lote de vacunas pediátricas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer está en riesgo de vencer. Entre el 22 de enero del 2022 y 17 de marzo arribaron 6 millones 576 mil dosis a los almacenes del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) del Ministerio de Salud (Minsa). Toda esa cantidad tiene como fecha de vencimiento el sábado 30 de abril del 2022.

La Contraloría General de la República alertó que al 18 de abril aún hay en stock de 1 millón 040 mil 974 dosis de ese lote. Los frascos fueron distribuidos a 40 entidades a lo largo del país, entre direcciones, gerencias regionales, EsSalud y Sisol. En el sur, la región que cuenta con más stock es Arequipa. Se le entregó 119 510 dosis. Le sigue Puno con 88 620 dosis, Cusco con 54 980, Moquegua con 13 290 y Tacna con 14 620. En total 291 020 vacunas por aplicar.

La entidad de control advierte en su informe N° 10- 2022, que se necesitarían 64 días para utilizar la totalidad de biológicos a caducar . Dio este plazo por la tendencia diaria de aplicación de 16 mil 041 vacunas, entre la semana del 11 al 17 de abril. “Situación que generaría el riesgo de perder vacunas por caducidad”, señala el documento.

La asesora del viceministerio de Salud Pública del Minsa, Karim Pardo Ruiz, sostuvo que todos los biológicos fueron distribuidos a los establecimientos y puntos de vacunación . “En el almacén de Arequipa, todas las vacunas están en campo. En este momento las tienen las brigadas yendo a casa por casa. Estamos empleando todos los equipos para que se dé lo mismo en todas las regiones”, sostuvo Pardo.

La funcionaria puntualizó que siempre es preocupante y grave que se pueda perder cualquier vacuna, pero que está normado el factor pérdida bajo el concepto de oportunidad. “Si voy a una zona y encuentro a un niño, no voy a esperar 10 niños para abrir un frasco. Vacuno a ese niño y sigo buscando a más. Si no encontrara más menores, hay dosis que se van ir perdiendo, no por una negligencia, sino por el concepto de oportunidad. Lo importante es que no tengamos niños sin vacunar”, declaró.

Estrategias Karim Pardo sostuvo reuniones para acelerar el proceso de inmunización con funcionarios de la Ugel Arequipa Norte y luego con la Sur. La última cita fue con todos los directores de la ciudad de Arequipa. Se llegaron a varios acuerdos, uno de ellos incidir en el retorno del documento de consentimiento del padre de familia. “Eso está demorando en la estrategia para que las brigadas acudan a los colegios. Pedimos que se incida todos los días y las brigadas estarán yendo a los colegios más de una vez. Si solo un niño viene con su consentimiento irá una brigada. Si hay 10 mejor”, explicó.

Solo el 28 de abril, 350 niños y niñas de 5 a 17 años fueron protegidos contra el COVID-19 dentro de doce instituciones educativas. Aplicaron 169 dosis a menores de 5 a 11 años y 181 a adolescentes de 12 a 17 años. Pardo señaló que esto sería un repunte debido a que no se contabiliza las vacunas aplicadas en puntos de inmunización y las brigadas de casa por casa. Además en coordinación con los directores armaran cronograma de cuáles son los colegios donde acudirá el personal. También se mejorará abreviando la información sobre la importancia de la vacunación que es enviada a los padres.

Premios para los vacunados

El Ministerio de Salud realizará el sorteo de peluches del personaje del proceso de inmunización “vacunín”. Los menores que se vacunen entre el jueves 28 y sábado 30 de abril accederán al sorteo. Son más de 20 peluches que se entregarán en la ciudad de Arequipa. Karim Pardo, asesora del Viceministerio de Salud Pública del Minsa, aseguró que las primeras regiones en donde se sorteará serán Lima, Callao, Puno, Cusco Piura, Junín, Ica, Loreto y Lambayeque. “Son de edición limitada y exclusiva. Dependiendo de la acogida si mandaremos a confeccionar muchos más para incentivar la vacunación. Queremos premiar el esfuerzo de los padres entregándoles el peluche a sus hijos”, indicó.