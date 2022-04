Ayuda para Jade: niña necesita 6 operaciones para volver a caminar tras accidente de tránsito

Jade merece volver a caminar. La niña de 8 años sufrió un accidente de tránsito cuando viajaba con su madre a bordo de un vehículo menor y el conductor que ocasionó el daño se dio a la fuga sin brindar ningún tipo de ayuda.

Vilma, la madre de la menor, afirmó que, luego de dos años, ellas no han recibido la atención que necesitan. “Lo único que recuerdo son las luces y me botó (el camión) con mi niña y se dio a la fuga”, relató en diálogo con América Noticias.

Vilma llevaba a su niña en su motocicleta cuando un camión invadió su carril. Desde entonces las vidas de la madre e hija cambiaron. Llegaron a Lima en busca de mejores oportunidades médicas que no encontraron en la capital de la región Puno.

“Ella necesita alargamiento de hueso y corrección en el fémur, porque la rodilla está metida. También tiene una malformación”, señaló. Lamentablemente, en el hospital del niño de San Borja, no encontraron lo que esperaban.

“Yo les supliqué a los médicos allá, pero no me dan la respuesta para poderla atender. ‘No la vamos a poder atender señora’, es lo que me dicen. Voy a San Borja, pero no hay una respuesta”, continuó.

Jade necesita seis intervenciones quirúrgicas para volver a valerse por sí misma y dejar de trasladarse con un andador.

“Regresé a San Borja y los médicos no le dan atención a mi niña, por eso yo me fui a San Juan de Dios y la operación cuesta S/68.000. Ella necesita esas operaciones, me dan esperanzas en la clínica San Juan de Dios”, aseveró la madre de familia.

Vilma afirma que el SIS no cubre lo necesario para Jade. Quienes deseen apoyarla pueden contactarse con ella a través del número 968 329 635.