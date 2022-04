Surco: anciano pierde su billetera y se la devuelven con menos dinero

Fernando Suárez denunció públicamente que la suboficial del Ejército Ruth Carrasco Cruz le devolvió la billetera que había perdido, pero con menos dinero en su interior. El anciano señaló que tenía S/ 520 y que, al recuperar sus pertenencias, solo encontró S/50.

“Dijo que no estaba el dinero, que no lo había visto, que la había dejado en su escritorio (la billetera) y que la había levantado un soldado, que iba averiguar. Asenté en la comisaría que había S/ 520 y $ 100, la señora me ha devuelto en la noche S/ 50″, afirmó el anciano, quien extravió sus pertenencias cuando salía de la vivienda de su hermana.

“Ya vimos las cámaras. Primero pasó un muchacho en bicicleta, no la vio; después pasa un chico caminando, tampoco no la ha visto, luego viene caminando la señora, una suboficial. Pensábamos que era de la policía, pero ya en la noche nos hemos dado cuenta de que era una suboficial del Ejército”, continuó.

Fue la hija del afectado quien, luego de ver las imágenes, fue a buscar a la suboficial.

“En todo el rato que hemos hablado nunca nos mostraba la billetera, solo redundaba en lo mismo. (Decía) que hemos acorralado a su esposo, a su familia, que hemos ido a acosarla (…) Al último recién saca la billetera y nos la entrega, como yéndose. Empieza a caminar y ahí es donde mi papá revisa el dinero y nos dice que no está todo. Al momento de ir a alcanzarla, ella no respondía, la llamábamos y ella seguía caminando”, relató la joven en diálogo con Panamericana.

Por su parte, Ruth Carrasco Cruz rechazó las acusaciones de la familia Suárez y advirtió que tomará medidas legales. “Yo estoy tomando cartas en el asunto, lo único que le puedo decir es que no me pueden denunciar por algo que yo no he cometido. En el video solamente consta que yo encontré la billetera en la calle, yo no le he quitado nada a nadie, no me parece justo lo que él está haciendo conmigo”, aseveró.