SJM: anciano intercepta a escolares para robarles el celular con engaños

En San Juan de Miraflores, pequeños escolares son víctimas de un delincuente que se dedica a robarles sus teléfonos celulares con engaños. Madres de familia denunciaron al sujeto de aproximadamente 65 años, quien fue captado por las cámaras de seguridad del distrito repitiendo sus fechorías en varias ocasiones.

“El día viernes, a la salida del colegio, él (su hijo) siempre espera su carro y llevaba el celular en la mano, este hombre se le acerca a pedirle un favor, él accede”, narró la progenitora de uno de los pequeños afectados. “El favor era entregar un sobre con dinero en una casa, le dijo que tenía que dar una manutención para su hija, porque la esposa no podía verlo”, continuó.

Mientras caminaba con el menor para indicarle la supuesta vivienda de su hija, el ladrón le propuso guardar su celular en su mochila. “Obviamente no lo hizo, pero abrió la mochila, hizo todo como si lo hubiera metido, no lo hizo y se lo guardó en su bolsillo”, señaló la mujer.

Maestros del colegio Inca Pachacútec, ubicado en el cruce de la avenida Los Héroes con jirón Enrique de Villar, señalaron que muchos de sus alumnos aseguraron haber sido víctimas de esta modalidad de robo; sin embargo, la comisaría de la jurisdicción solo registra una denuncia por este caso.

Vecinos de la zona, personal docente de la institución educativa y padres de los niños, pidieron mayor presencia policial, ya que los robos y asaltos se repiten todos los días. “Ayer, que vine para poder ver las cámaras, vi bastantes patrulleros, pero hoy me doy con la sorpresa de que ya no están, no hay nada”, finalizó la madre.