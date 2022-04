Sebastián Palacín: salen a la luz conversaciones y audios que confirmarían agresión sexual

Tras un video difundido en redes sociales donde se aprecia a Sebastián Palacín, hijo del presidente de Indecopi, Julián Palacín, narrando cómo él y un amigo cometieron una agresión sexual en contra de dos jóvenes en una discoteca del sur de Lima, ha aparecido la denuncia de una ciudadana que afirma que los hechos contados por el joven no fueron un “experimento social”.

Cabe precisar que Palacín Newell reapareció en las redes sociales y afirmó que el video fue para medir las reacciones del público.

En tal sentido, la página Dilo Fuerte (@dilofuerteperu) usó su cuenta de Instagram para difundir la versión de una joven, quien prefirió mantenerse en el anonimato, y en la que se señala que esta y su amiga, a quien se denominó ficticiamente como María, acudieron el pasado 9 de abril a la discoteca IN, donde habrían empezado los hechos que Sebastián narra en el video.

María le comentó a la denunciante que ella inicialmente quería tener relaciones sexuales con el otro chico involucrado, pero que luego se dio cuenta de que había sido Palacín quien, sin consultárselo y sin ella consentirlo, tuvo relaciones sexuales; es decir, habría abusado de ella.

“(María) me llamó y me contó lo que había pasado. Me quedé sorprendida, porque había otra chica más involucrada. Le dije que vayamos a denunciar porque eso estaba mal”, afirmó.

Posteriormente, Palacín se vuelve a contactar con la denunciante con el objetivo de volver a salir. En ese momento, ella lo encaró. “Y qué pena que (nombre de la víctima) te cuente porque todo quedó entre los 4″, respondió el hijo del presidente del Indecopi.

Conversación Sebastián Palacín. Foto: Dilo Fuerte/ Instagram

Asimismo, la joven denunciante indicó que luego de dos semanas desde que ocurrió la agresión, Palacín publicó el video en que narra el ataque en su cuenta de TikTok. Es ahí donde ella vuelve a encararlo.

“¿Sabes que hacerlo con una persona ebria y dormida que no está en sus 5 sentidos sí está mal?“, se lee en la conversación.

Luego, el presunto agresor (Palacín) envía un audio donde admite que tuvo relaciones con María, pero que no tuvo relaciones con su amiga que estaba dormida. Tal y como lo menciona en su testimonio viralizado.

Sebastián Palacín. Foto: Dilo Fuerte/ Instagram

“ Me indigna que digan que es un experimento social y que no le pase nada. Quiero afirmar que no es mentira, que sí ha ocurrido y que lo sé porque he conversado con ambas partes . Tengo las conversaciones con las dos víctimas. No puedo afirmar exactamente el orden de las cosas porque no estuve en la escena y las autoridades se encargarán de investigar, pero quiero que se sepa que no es mentira”, afirmó la denunciante.

Abren investigación preliminar contra Sebastián Palacín

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por 60 días contra Sebastián Palacín Newell por la presunta comisión del delito de violación de la libertad sexual en perjuicio de dos ciudadanas aún no identificadas.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).