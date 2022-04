Falta de docentes perjudica a alumnos en Arequipa

La disposición de que los escolares regresen a la enseñanza presencial ha destapado varios inconvenientes. Uno de estos es la necesidad de más docentes por diversos motivos. “¡Queremos profesor!”, exigió un grupo de padres del colegio Víctor Andrés Belaunde del distrito de Cerro Colorado.

El grupo, junto a algunos escolares, protestó ante la sede la Ugel Arequipa Norte. Sostuvieron que el docente de quinto “A” de primaria pidió licencia y por ello no asiste a clases presenciales desde que inició el año escolar. El director de la Ugel Norte, Rodil Jiménez, indicó que verificarán si se trata de un abandono de cargo. De ser el caso se le abriría un proceso disciplinario administrativo.

En la Ugel Arequipa Norte, al momento, se han producido 8 renuncias. Jiménez señaló que están perjudicando a los alumnos por una opción laboral mejor. En tanto, hay 7 separaciones temporales a educadores y auxiliares. El director sostuvo que no cuentan con presupuesto para la contratación de educadores.

En esta Ugel aumentó el alumnado. John Zubia, jefe del Área de Gestión, indicó que pasaron de 130 mil a 150 mil escolares por el cierre de colegios privados y la migración de venezolanos. Un incremento del 15%. Por ello, desdoblaron más secciones ya que las aulas sobrepasaron los 30 alumnos permitidos.

Hasta el momento, se han contratado a 41 educadores por este incremento. En tanto, se ha reemplazado a 362 profesores con licencias por incapacidad, maternidad, hospitalización.

En la Ugel Arequipa Sur, también arrastran estos problemas. Padres del tercero “C” del nivel primaria de la I.E. 40206 Milagros, protestaron exigiendo el cambio de la docente. Señalaron que la educadora se rehúsa a realizar clases presenciales, ya que se consideró en estado vulnerable al contagio de COVID-19.

“Si la docente no puede hacer clases presenciales entonces que pida su licencia por salud y nos pongan otra. Nuestros hijos no aprendieron nada en dos años en la modalidad virtual y no queremos que un año más estén sin ir al colegio”, indicó una de las madres.

Dos docentes sancionados en Ugel Norte Grecia Camones, secretaria técnica de la Comisión de Procesos Sancionadores, informó que en este años se sancionó a dos educadores de la Ugel Arequipa Norte, uno por hostigamiento sexual y al otro por el mal uso de recursos de su institución educativa. En proceso hay 300 procesos sancionadores en curso de los cuales 200 son en contra de maestros por distintas causas y el restante contra servidores administrativos.