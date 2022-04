Chiclayo: separan a docente universitario por caso de discriminación contra alumno con discapacidad

A través de las redes sociales, se tomó conocimiento de un caso de discriminación que involucra a un docente de una conocida universidad con sede en Chiclayo (región Lambayeque), en contra de un alumno con discapacidad auditiva. El contexto en el que se dio este hecho fue durante una clase virtual.

Según la grabación de la sesión, la hermana de este estudiante intervino durante la clase para pedirle al profesor que tome en cuenta su asistencia, ya que, al no haber proyectado la lista en la pantalla, no tuvo la posibilidad de darse cuenta si fue llamado o no.

Ante esta solicitud, el docente pidió explicaciones y consultó si se trataba de “un problema temporal”. La pariente expuso que el alumno es una persona con discapacidad auditiva.

La réplica generó una ola de críticas contra el profesor: “Yo entiendo que la universidad lo ha aceptado para no discriminar, pero en el futuro cómo se va a desempeñar. Lo puede lograr, pero quién lo va a contratar ”, fueron las palabras del docente.

Y continuó: “En arquitectura hay un amplio campo, pero por su condición va a ser siempre perfil bajo, una especie de dibujante para alguien más. Esas condiciones no se adecúan a ninguna carrera , cómo se va a defender si todos los trabajos son presentados a viva voz”, terminó.

Comunicado

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) emitió un comunicado sobre este deleznable caso. “Desde la UTP, expresamos nuestro rechazo ante este hecho y frente a cualquier acto de discriminación. Al respecto, informamos que el docente ha sido separado de la institución”, dice parte del pronunciamiento.

Comunicado de la UTP sobre el caso de discriminación. Foto: UTP

Canal de ayuda

Para denunciar cualquiera de las 24 infracciones administrativas que estipula la Ley General de Personas con Discapacidad, el Conadis ha dispuesto las vías presencial y virtual. En Lima, puede hacerse en la sede central de la avenida Arequipa 375, Cercado. Por otro lado, en provincia, el ciudadano debe acudir a cualquiera de los Centros de Coordinación Regional (CCR).

Asimismo, para concretarlo virtualmente, la entidad ha dispuesto el siguiente enlace: https://cutt.ly/nGQfZJh