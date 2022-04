Alcalde de José Leonardo Ortiz rechaza actos que sustentan pedido de vacancia

Este jueves 28 de abril de 2022, el alcalde de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (región Lambayeque), Wilder Guevara Díaz, se pronunció respecto a la solicitud de vacancia en contra de él y nueve regidores del municipio. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó una audiencia virtual para este viernes 6 de mayo a las 8.00 a. m., a fin de debatir dicha solicitud.

En entrevista con La República, Guevara Díaz descartó irregularidades durante la suscripción del convenio entre la municipalidad y la empresa china Jihue EIRL, lo cual es usado como causal de vacancia contra los funcionarios leonardinos.

Como fundamento de vacancia, la excongresista María Gallardo Becerra expuso ante el JNE que la gestión de Wilder Guevara infringió el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Esta normativa protege los bienes y servicios municipales de posibles adquisiciones directas, remates o contrataciones ilícitas .

“Esta excongresista señala que hemos vulnerado el artículo 22 de la Ley de Municipalidades, pero eso no es correcto. Hay que tener en cuenta que en el artículo 66, de esta misma norma, se precisa que el el alcalde no puede celebrar ningún tipo de contrato o rematar obras y servicios del municipio, y eso hemos hecho . Lo que hicimos fue firmar un convenio interinstitucional y no se ha hecho nada ilegal”, expresó el burgomaestre.

En esa línea, Guevara Díaz sostuvo que la exparlamentaria María Gallardo solo busca obtener un protagonismo político por su candidatura a la alcaldía de José Leonardo Ortiz , pese a que fue cuestionada por su labor en el Congreso de la República.

“Yo no soy experto en estos temas, pero no he cometido ningún delito que atente contra la Ley Orgánica de Municipalidades. Por tanto, la vacancia no debería prosperar. La denuncia formulada por esta señora se basa en que supuestamente la municipalidad firmó un contrato con la empresa (Jihue EIRL); sin embargo, lo que se hizo fue la firma de un convenio”, comentó.

Por otro lado, el burgomaeste también se pronunció respecto a las denuncias penales en su contra, de las cuales algunas se encuentran en investigación preliminar o preparatoria.

“Las denuncias en contra de mi gestión no se han comprobado y no tienen pruebas. Son una o dos personas las que siempre denuncian y que, actualmente, se les ve en fotografías con candidatos en campaña política. Estas personas han buscado desestabilizar mi gestión por intereses particulares. Descartó cualquier acto irregular en mi gestión”, manifestó.

Por otro lado, Guevara Díaz aceptó que la acumulación de residuos sólidos sigue siendo un problema álgido en José Leonardo Ortiz; empero, afirmó que es un problema educativo y social que involucra a ciudadanos y funcionarios.